Евросоюз договорился о реформе системы предоставления убежища

Объявленный в среду компромисс предполагает ужесточение нынешних правил с целью сокращения нелегальной миграции в Евросоюз.

"Это был долгий путь. Но нам это удалось. У Европы наконец-то есть успехи в миграционной сфере", - сообщил вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас, охарактеризовав достигнутое соглашение как "прорыв".

Председатель Европарламента Роберта Метсола сказала, что "среда войдет в историю. День, когда ЕС достиг решающего соглашения о новых правилах управления миграцией и предоставления убежища".

Интенсивная работа над реформой велась с 2015 года, когда в ЕС прибыло рекордное число мигрантов.

"Реформа обеспечит эффективную реакцию Европы на этот вызов, - заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. - Это означает, что европейцы будут решать, кому приезжать в ЕС и кому оставаться, а не контрабандисты".

Реформа включает в себя более быструю проверку нелегальных переселенцев, создание центров задержания у границ, ускоренную депортацию отвергнутых соискателей убежища и механизм солидарности для снижения давления на южные страны, в которых наблюдается большой наплыв переселенцев.

Реформа предполагает гораздо более жесткое отношение к людям из стран, которые считаются относительно безопасными. Пока не принято юридическое решение по их заявлению о предоставлении убежища, соискатели убежища будут расселяться по центрам приема на строгих условиях.

Согласно новой системе будет реорганизовано разделение соискателей убежища между 27 странами блока, названное механизмом солидарности.

Если какое-либо государство не пожелает принимать беженцев, оно будет обязано оказать поддержку иным способом, например, в виде финансовой компенсации.

Соглашение еще должно быть одобрено на пленарном заседании Европарламента и странами ЕС, что обычно считается формальностью.

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