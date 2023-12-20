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Что делать с буквами Z, нарисованными на стенах многоэтажек?

rus.tvnet.lv
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Кадр из видео.
Кадр из видео. Фото: Paula Čurkste/LETA

Что делать, если на фасаде многоэтажки нарисован опознавательный символ Вооруженных сил РФ - буква Z? И могут ли жители сами ее закрашивать? Ответ на этот вопрос искала передача 4. studija Латвийского телевидения.

Рижанка Велга заметила, что на ее доме кто-то нарисовал букву Z. Пройдясь по округе, она заметила, что похожие рисунки есть и на других зданиях.

Как поясняет Rīgas namu pārvaldnieks, проблема с подобной порчей недвижимости наблюдается по всему города, кроме того, разрисовывают не только фасады многоэтажек, но и подъезды.

Государственная полиция указывает, что в таких случаях жителям нужно связаться с домоуправлением. Однако жителям не стоит пытаться самим закрашивать эти буквы во избежание недоразумений.

Домоуправ обещает устранить эти нарушения в течение нескольких дней.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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