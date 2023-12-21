Видео ⟩ Жительница Риги возмущена долгим ремонтом лифта. В чем причина?

Кроме того, пока неизвестно, когда проблема будет устранена. От управляющего зданием Civinity Диана получала лишь невыполненные обещания.

Даже если управляющий не выполняет устные обещания, данные жильцам и собственникам квартир, в этом нельзя полностью винить управляющего, считает представитель Латвийской ассоциации управляющих недвижимостью (LNIPA) Витольд Пейпиньш, который отмечает, что в настоящее время с лифтами белорусского производства существуют большие проблемы.

Из-за санкций, введенных против России в связи с войной в Украине, поставки запчастей прекращены. Правда, с лифтами, произведенными в Евросоюзе, тоже не все хорошо.

Компания Civinity не стала лично объяснять ситуацию, которая сложилась на улице Кайвас, и ответила на вопросы Bez Tabu в письменном виде. Управляющая компания подчеркивает, что теперь все находится в руках Rīgas Lifti.

"Как сообщает Rīgas Lifti, необходимо заменить защитные шкивы кабины и резиновые бамперы. Поскольку необходимые для ремонта запчасти заказываются из-за границы и их поступление зависит как от логистики, так и от таможни, ремонт лифта затянулся дольше запланированного", - ответили в Civinity.

После того как программа была смонтирована, журналисты еще раз связались с Дианой. Она рассказала, что после визита Bez Tabu мастера наконец добрались до лифта и за несколько часов отремонтировали его.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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