Видео ⟩ Жительница Риги возмущена долгим ремонтом лифта. В чем причина?

Жительница Риги Диана рассказал программе Bez Tabu, что предыдущие проблемы с лифтом на улице Кайвас были решены оперативно. Но на этот раз лифт в многоэтажке не работает уже два месяца, сообщает программа Bez Tabu.
Кроме того, пока неизвестно, когда проблема будет устранена. От управляющего зданием Civinity Диана получала лишь невыполненные обещания.
Даже если управляющий не выполняет устные обещания, данные жильцам и собственникам квартир, в этом нельзя полностью винить управляющего, считает представитель Латвийской ассоциации управляющих недвижимостью (LNIPA) Витольд Пейпиньш, который отмечает, что в настоящее время с лифтами белорусского производства существуют большие проблемы.
Из-за санкций, введенных против России в связи с войной в Украине, поставки запчастей прекращены. Правда, с лифтами, произведенными в Евросоюзе, тоже не все хорошо.
Компания Civinity не стала лично объяснять ситуацию, которая сложилась на улице Кайвас, и ответила на вопросы Bez Tabu в письменном виде. Управляющая компания подчеркивает, что теперь все находится в руках Rīgas Lifti.
"Как сообщает Rīgas Lifti, необходимо заменить защитные шкивы кабины и резиновые бамперы. Поскольку необходимые для ремонта запчасти заказываются из-за границы и их поступление зависит как от логистики, так и от таможни, ремонт лифта затянулся дольше запланированного", - ответили в Civinity.
После того как программа была смонтирована, журналисты еще раз связались с Дианой. Она рассказала, что после визита Bez Tabu мастера наконец добрались до лифта и за несколько часов отремонтировали его.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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