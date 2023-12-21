ХАМАС отверг предложение Израиля о перемирии в обмен на освобождение заложников

Палестинская исламистская группировка заявила египтянам, что ее позиция остается неизменной. «До окончательного прекращения огня никаких обменов не произойдет», - сказал источник.

В прошлом месяце представители высшего руководства ХАМАС, с которыми пообщалась газета New York Times, заявили, что их не заботят страдания и гибель населения Газы, вызванные развязанной ими войной, и их цель не в том, чтобы сделать жизнь в палестинском анклаве лучше. По признанию одного из них, задача ХАМАС в том, чтобы сделать войну на границах Израиля перманентной.

Как заверил, тем не менее, источник Би-би-си, знакомый с ходом переговоров в Каире, власти Египта не намерены опускать руки: «Переговоры будут продолжаться, египтяне с оптимизмом смотрят на возможность прорыва в ближайшие дни, но они убеждены, что ситуация сложная, и переговоры будут трудными и долгими».

Хания, который живет в Катаре, обычно публично вмешивается в дипломатические процессы только тогда, когда есть вероятность достижения прогресса.

Последний раз он ездил в Египет в начале ноября за несколько недель до объявления единственного на сегодняшний день соглашения о прекращении огня в войне - недельной паузы, во время которой были освобождены более 100 заложников.