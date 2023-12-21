В Армении у прокремлевской радиостанции "Sputnik Армения" на месяц отозвали лицензию

Комиссия по телевидению и радио Армении сообщила, что приостановила на 30 дней лицензию на вещание компании "Тоспа", которая, транслирует программы российской радиостанции "Sputnik Армения".

Компания "Тоспа" также оштрафована за 500 тысяч драмов (около 1,2 тысяч долларов), сообщает "Медуза".

Причиной такого решения стала авторская передача российского теле- и радиоведущего Тиграна Кеосаяна. Взгляды, высказанные ведущим, не соответствуют тому, что "политический комментатор, ведущий программы и гражданин другой страны" имеет "моральное право" говорить, добавила комиссия.

Также Комиссия посчитала, что в выпуске от 17 ноября он говорил об Армении "в насмешливых и уничижительных выражениях", а также "призывал к действиям, запрещенным законодательством".

Эти замечания привели к решению приостановить действие лицензии.

Sputnik работает в нескольких странах и распространяет кремлевскую дезинформацию. Европейский Союз, Великобритания и Канада запретили вещание Sputnik вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Армения является традиционным союзником России, но отношения между двумя странами ухудшились после того, как в сентябре Азербайджан захватил Нагорный Карабах, который десятилетиями контролировался армянскими сепаратистами. В Ереване считают, что российские силы не пытались остановить наступление Азербайджана в Нагорном Карабахе.

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