Служба здравоохранения рассказала, где можно будет получить медицинскую помощь в праздники

Медицинскую консультацию в случае простого заболевания или обострения хронического заболевания можно получить круглосуточно в праздничные и праздничные дни по телефону горячей линии семейных врачей 6601 6001.

Жителям предлагается обращаться к специалистам по телефону также в тех случаях, когда есть сомнения относительно того, нужен ли очный визит к врачу срочно или его можно получить после праздников, обратившись в практику своего семейного врача.

В Риге и других крупных городах Латвии каждый житель сможет получить медицинскую консультацию дежурных врачей, которые окажут помощь в пределах компетенции семейного врача.

При травмах, таких как ожоги, растяжения связок, переломы или внезапное заболевание, помощь оказывается в пунктах неотложной медицинской помощи.

В экстренных случаях, когда здоровье или жизнь находятся под угрозой, помощь можно получить в приемных отделениях больницы.

В критической для жизни ситуации NVD призывает звонит по номеру 113. Например, если вы потеряли сознание, у вас опасное кровотечение, вы получили серьезную травму - пострадали в аварии, получили поражение электрическим током, в случае пожара, а также, если у вас внезапно появилась боль в груди, которая может указывать на сердечный приступ, внезапная слабость в одной руке, которая может указывать на инсульт, или в любой другой ситуации, когда минуты имеют решающее значение для получения помощи.

Всю информацию о медицинских учреждениях, куда можно обратиться за помощью во время праздников, можно найти на сайте NHS www.vmnvd.gov.lv в разделе Kur saņemt medicīnisko palīdzību? ("Где получить медицинскую помощь?").

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