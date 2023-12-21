Дума призывает рижан позаботиться о подарках для бездомных и малоимущих

В самоуправлении напоминают, что Рождество - это время, когда люди стараются доставить радость друзьям и близким. Поэтому самоуправление призывает рижан не забывать и о тех людях, которым не хватает поддержки близких или общества.

"Праздники - это прекрасная возможность поддержать своих соседей, особенно тех, кто чувствует себя одиноким или попал в беду. Призываем каждого проявить заботу и тепло по отношению к ближним, порадовав их маленьким подарком или добрым словом, которого часто ждут больше всего. Вместе мы можем сделать Рождество особенным не только для себя, но и для тех, кто нуждается в тепле и заботе", - сказал председатель Рижской думы Вилнис Кирсис.