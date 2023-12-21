Дума призывает рижан позаботиться о подарках для бездомных и малоимущих

Рижское самоуправление призывает рижан жертвовать одежду и обувь, а также позаботиться о подарках для оставшихся без крова и малоимущих рижан, сообщили агентству LETA в отделе внешней коммуникации Рижской думы.
В самоуправлении напоминают, что Рождество - это время, когда люди стараются доставить радость друзьям и близким. Поэтому самоуправление призывает рижан не забывать и о тех людях, которым не хватает поддержки близких или общества.
"Праздники - это прекрасная возможность поддержать своих соседей, особенно тех, кто чувствует себя одиноким или попал в беду. Призываем каждого проявить заботу и тепло по отношению к ближним, порадовав их маленьким подарком или добрым словом, которого часто ждут больше всего. Вместе мы можем сделать Рождество особенным не только для себя, но и для тех, кто нуждается в тепле и заботе", - сказал председатель Рижской думы Вилнис Кирсис.
Самоуправление призывает горожан привозить в Рижский приют бывшую в употреблении и новую чистую женскую и мужскую одежду,
подарком для обитателей приютов могут стать также сладости, шоколад, мед, витамины для пожилых людей - кальций, магний, рыбий жир, мультивитамины, кофе и чай,
а также настенные и отрывные календари, настольные игры, книги, кроссворды и различные печатные издания.
Жителям приютов и центров социального ухода также доставят радость поздравительные открытки с добрыми пожеланиями, отмечает самоуправление.
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