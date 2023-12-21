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Как будет курсировать общественный транспорт в праздничные дни?

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Общественный транспорт
Общественный транспорт Фото: Evija Trifanova/LETA

В Рождество, с 24 по 26 декабря, общественный транспорт в Риге будет курсировать по графику выходного дня, сообщила руководитель отдела по связям с общественностью компании Rīgas satiksmes Байба Барташевича-Фелдмане.

Парковками, находящимися в ведении Rīgas satiksme, за исключением подземной автостоянки на улице Валдемара 5а, также можно будет пользоваться бесплатно.

В это время все центры обслуживания клиентов компании будут закрыты.

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