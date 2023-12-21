Политики не готовы заморозить свои зарплаты

Повышение зарплат должностных лиц - одна из тем ежегодных дискуссий при обсуждении проекта госбюджета.

Многим это кажется несоразмерным на фоне зарплат представителей других профессий - например, сотрудников органов внутренних дел. Однако зарплаты высших должностных лиц страны, в том числе депутатов парламента, устанавливаются законом, который предусматривает ежегодную автоматическую индексацию их окладов в соответствии с ростом средней зарплаты в стране.

Зарплаты должностных лиц с учетом определенного коэффициента устанавливаются на основе базовой зарплаты, которая в следующем году составит 1205,7 евро.

"Сейм предыдущего созыва заморозил зарплаты депутатов, а когда они были разморожены по окончании созыва, повышение оказалось очень большим, что вызвало в обществе чувство несправедливости", - сказал Latvijas Avīze руководитель фракции "Нового Единства" Эдмунд Юревиц.

Ни он, ни опрошенные изданием представители других партий не поддержали бы сейчас замораживание зарплат. Юревиц считает правильным законодательное закрепление порядка расчета зарплаты должностных лиц, которая привязана к средней зарплате в народном хозяйстве.

Кроме того, в следующем году установлен потолок прироста, согласно которому рост зарплаты должностных лиц не может быть выше 6%, хотя с учетом увеличения базовой зарплаты он составил бы около 12%.

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