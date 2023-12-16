5573 евро в месяц. Кто из депутатов Сейма получил самую большую зарплату?

В вознаграждение депутатов включены заработная плата, пособие по болезни, оплата за должность председателя фракции или его заместителя, за должность председателя комиссии Сейма, его заместителя или секретаря, за должность председателя или секретаря подкомиссии Сейма, а также доплата членам президиума Сейма.

Такой рост, как пояснили в Государственной канцелярии, меньше, чем мог бы быть: увеличение зарплат ограничено в соответствии с законом о госбюджете на 2023 год и бюджетных рамках на 2023, 2024 и 2025 годы. Если бы не эта ограничительная норма, зарплаты политиков и отдельных лиц, занимающих другие должности, выросли бы даже на 12,4%. Однако ограничение роста зарплат будет действовать и в 2024 году, и в 2025 году.