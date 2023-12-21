Нелояльных государству чиновников можно увольнять

В четверг, 21 декабря, Сейм в окончательном чтении принял поправки к Закону "Об устройстве государственного управления", которые позволят увольнять с работы работников, если они не соблюдают лояльность Латвии и Конституции.
Ранее сообщалось, что поправками предполагается установить, что трудовые или служебные отношения могут быть прекращены, если работник в госуправлении выразил общественное мнение или совершил иные действия, которые ясно показывают, что он не лоялен Латвии и Конституции, и в будущем его работа в соответствующем учреждении может угрожать деятельности этого учреждения или национальным интересам.
Закон также предусматривает, что работник в госуправлении обязан быть лояльным к Латвийской Республике и ее Конституции.
Изменения в закон были представлены комиссией Сейма по государственному управлению и самоуправлению на основании коллективной петиции, подписанной 13 165 гражданами.
Хотя ряд законов уже требует лояльности государству и Конституции от чиновников, в частности государственных служащих, принятые в четверг, 21 декабря, изменения будут одинаково относиться ко всем работникам государственного управления, отмечают авторы закона.
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