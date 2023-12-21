Нелояльных государству чиновников можно увольнять

Ранее сообщалось, что поправками предполагается установить, что трудовые или служебные отношения могут быть прекращены, если работник в госуправлении выразил общественное мнение или совершил иные действия, которые ясно показывают, что он не лоялен Латвии и Конституции, и в будущем его работа в соответствующем учреждении может угрожать деятельности этого учреждения или национальным интересам.