На этой неделе погибли четыре человека, провалившиеся под лед

В среду утром спасатели получили вызов в Царникавскую волость, где под лед на озере провалился мужчина. Пожарным удалось спасти мужчину - он был доставлен на берег и передан медикам.

Во второй половине дня в VUGD поступил вызов из Скайстской волости Краславского края, где на льду озера были обнаружены рыболовные снасти, но людей не были видно. Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили, что два человека провалились под лед примерно в 300 метрах от берега. Спасатели доставили их тела на берег.

Как сообщалось, еще два провалившихся под лед человека погибли в понедельник.

Вечером в понедельник спасатели получили вызов в Ленджскую волость Резекненского края, где примерно в 300 метрах от берега озера провалился под лед мужчина. Спасатели вытащили его из воды и передали медикам, которые были вынуждены констатировать смерть пострадавшего.

Также в понедельник вечером спасатели получили вызов из Ценской волости Елгавского края, где мужчина провалился под лед на пруду в 30 метрах от берега. На льду лежали рыболовные снасти. Пожарные вытащили из воды тело погибшего и передали Госполиции.

В Риге запрещено находиться на льду водоемов

Принимая во внимание погодные условия, метеорологические прогнозы и возможность того, что на воде не образуется достаточно прочный слой льда, с четверга, 21 декабря, вступил в силу запрет на нахождение на льду всех водоемов на административной территории Риги.

Нарушение запрета повлечет предупреждение или штраф до 100 евро.

Муниципальная полиция Риги призывает жителей не рисковать жизнью и не выходить на лед, а также беречь своих детей и не быть безразличными к безопасности окружающих.

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