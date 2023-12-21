10 идей здоровых подарков на Рождество

"В праздник мы желаем друг другу здоровья, а рождественский подарок — это отличный способ, как порадовать близких и поддержать их увлечения, или дать возможность побаловать себя", – говорит сертифицированный фармацевт Apotheka Алина Флейшмане.

Вариантов множество — и для ценителей здорового образа жизни, и для тех, у кого проблемы со сном, и просто для поднятия иммунитета. Однако, прежде чем дарить подарки такого типа, надо выяснить, нет ли у человека противопоказаний, аллергии или других ограничений.

Идеи для подарков на Рождество и не только

Полезные лакомства – различные орешки, семечки, цукаты, корзинка свежих фруктов, собственноручно приготовленные лакомства, например: орешки в меду, сироп из цидонии или домашние сушеные яблоки.

– различные орешки, семечки, цукаты, корзинка свежих фруктов, собственноручно приготовленные лакомства, например: орешки в меду, сироп из цидонии или домашние сушеные яблоки. Для вкусных напитков подойдут травяные чаи , такие как мята, ромашка или различные чайные смеси для улучшения сна, повышения иммунитета и другие. Праздничные напитки могут обогатить специи , например, смесь корицы, имбиря, апельсиновой цедры и другие специи. Полезным подарком от обезвоживания также может стать свой термос , термо-кружка или бутылка для воды.

, такие как мята, ромашка или различные чайные смеси для улучшения сна, повышения иммунитета и другие. Праздничные напитки могут обогатить , например, смесь корицы, имбиря, апельсиновой цедры и другие специи. Полезным подарком от обезвоживания также может стать свой , термо-кружка или бутылка для воды. Для хорошего самочувствия – спа-процедуры, массажи, посещение сауны или бассейна, а также для душевного благополучия пользу принесут проведенные вместе время и мероприятия, например, посещение оперы или театра.

– спа-процедуры, массажи, посещение сауны или бассейна, а также для душевного благополучия пользу принесут проведенные вместе время и мероприятия, например, посещение оперы или театра. Для новых вершин – иногда для того, чтобы заняться чем-то новым, например попробовать новый вид спорта, начать танцевать или как-то иначе сделать шаг в новом направлении, нужно, чтобы кто-нибудь подсобил и подарил подарочную карту на пробное занятие или абонемент.

– иногда для того, чтобы заняться чем-то новым, например попробовать новый вид спорта, начать танцевать или как-то иначе сделать шаг в новом направлении, нужно, чтобы кто-нибудь подсобил и подарил подарочную карту на пробное занятие или абонемент. Консультация специалиста – если есть специалист, которого человек хотел бы посетить, но еще не успел, можно договориться и подарить посещение. Например, индивидуальная консультация личного тренера, физиотерапевта, косметолога.

– если есть специалист, которого человек хотел бы посетить, но еще не успел, можно договориться и подарить посещение. Например, индивидуальная консультация личного тренера, физиотерапевта, косметолога. Подарить свое время – отправившись вместе куда-то или просто подарить, к примеру, молодым родителям присмотр за детьми, чтобы они могли сходить на какое-либо мероприятие или выспаться.

– отправившись вместе куда-то или просто подарить, к примеру, молодым родителям присмотр за детьми, чтобы они могли сходить на какое-либо мероприятие или выспаться. Для красоты - можно порадовать декоративной косметикой, средствами по уходу за волосами, полезными зимой кремами для лица, рук и бальзамами для губ, хорошим решением также может стать подарочная карта.

- можно порадовать декоративной косметикой, средствами по уходу за волосами, полезными зимой кремами для лица, рук и бальзамами для губ, хорошим решением также может стать подарочная карта. Для иммунитета – если точно известно, какие продукты употребляет одариваемый, можно подарить витамины, минеральные вещества и наборы для здоровья с имбирем, лимонами, грейпфрутами, медом, клюквой и другими укрепляющими иммунитет продуктами.

– если точно известно, какие продукты употребляет одариваемый, можно подарить витамины, минеральные вещества и наборы для здоровья с имбирем, лимонами, грейпфрутами, медом, клюквой и другими укрепляющими иммунитет продуктами. Для ароматерапии – различные эфирные масла, средства для ароматических ванн для ног и тела, ароматические свечи, ароматические палочки и домашние ароматы для настроения и хорошего самочувствия.

– различные эфирные масла, средства для ароматических ванн для ног и тела, ароматические свечи, ароматические палочки и домашние ароматы для настроения и хорошего самочувствия. Для активного образа жизни – что-то для любимого хобби или нового вида спорта, которым бы человек хотел заняться: желанную амуницию. Шапка, перчатки, носки – простой, но практичный подарок, позволяющий больше времени проводить на свежем воздухе.

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