С 1 января в e-CSDD будет доступна новая э-услуга

С 1 января 2024 года в e-CSDD будет доступна новая электронная услуга "Регистрация электронных пропусков", которая обеспечит электронный прием пропусков для транспортных средств, осуществляющих доставку почты или услуги инкассации. Впредь пропуска будут выдаваться только в электронном виде в e-CSDD, а Минтранс и МВД больше не будут выдавать их в бумажном формате.
Услуга обеспечит выдачу и регистрацию специальных пропусков, с помощью которых в случаях и в порядке, предусмотренных нормативными актами, водитель имеет право пренебрегать отдельными требованиями правил дорожного движения.
Пропуска выдаются:
- для транспортных средств почтовых коммерсантов для оказания почтовых услуг;
- для транспортных средств Сейма, Канцелярии президента, Государственной канцелярии, министерств, Верховного суда и Генеральной прокуратуры, доставляющих почтовые отправления;
- для транспортных средств зарегистрированного охранного предприятия или службы внутренней безопасности кредитного учреждения, с помощью которых осуществляется инкассация.
Электронные пропуска дают право:
- для транспортных средств почтовых предприятий и учреждений, осуществляющих доставку почты - не соблюдать правила остановки и парковки на срок до 30 минут;
- для транспортных средств, с помощью которых осуществляется инкассация - не соблюдать правила остановки и парковки, а также требования дорожных знаков "Движение запрещено", "Движение автотранспортных средств запрещено" и "Движение грузовых автомобилей запрещено".
Пропуска, выданные в бумажном виде до 1 января 2024 года, действительны и будут действительны до конца срока, указанного в пропуске, и их оформление в электронном виде не требуется.
Пропуск действителен в течение одного года с момента внесения в Государственный реестр транспортных средств и их водителей.
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