С 1 января в e-CSDD будет доступна новая э-услуга

С 1 января 2024 года в e-CSDD будет доступна новая электронная услуга "Регистрация электронных пропусков", которая обеспечит электронный прием пропусков для транспортных средств, осуществляющих доставку почты или услуги инкассации. Впредь пропуска будут выдаваться только в электронном виде в e-CSDD, а Минтранс и МВД больше не будут выдавать их в бумажном формате.