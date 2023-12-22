1 000 000 € в год: зачем эстонское государство поддерживает медиа на русском языке?

Это уже десятки и десятки тысяч человек. И, разумеется, если мы не будем предлагать им возможность ежедневно находиться в эстонском общественном дискурсе, в одной системе координат с эстонцами, мы просто, по сути, исключим эту половину русскоязычных из эстонского общества. (...) Наше ощущение, внутриредакционное, что мы нужны, потому что мы помогаем людям решать собственные проблемы, ориентироваться в этой стране".
В позиции эстонского государства Метлев видит прагматичный подход: "Я думаю, что существует стратегическая государственная политика, которая выражается просто в деньгах.
То есть уже третий год 1 000 000 евро в год выделяется русскоязычным частным СМИ в Эстонии на основе конкурса.
И это такой сигнал со стороны государства - мы понимаем, что российские телеканалы мы запретили, мы заблокировали очень много разных сайтов. И в этой связи вместо того, чтобы избрать путь "справляйтесь как хотите на эстонском", избран немножко другой путь.
С одной стороны, государство очень жестко защищает и безопасность, реагирует на возможное российское влияние, нейтрализует людей, которые сотрудничают с Россией. Но при этом всем дается альтернатива. Вот, пожалуйста, у нас есть общественно правовой телеканал, где работает, боюсь ошибиться, 70-80 человек. И еще есть пять частных порталов. На любой вкус.
То есть с точки зрения государства это создание противовеса информационной политике путинского режима.
Почему они эти деньги решили выделить? Я думаю, что там есть такое ощущение прагматизма. Ну, не можем мы переделать людей в порядке кампании, которым, условно, за 50. Вот полжизни в Советском Союзе прошло, полжизни в свободной Эстонии. Вот эти люди стареют, их десятки тысяч. Но не выучат они эстонский язык, к сожалению. (Хотя некоторые все-таки учат, тоже нельзя сказать, что совсем не выучат.) Это констатация факта.