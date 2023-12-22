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1 000 000 € в год: зачем эстонское государство поддерживает медиа на русском языке?

Эрика Сташкевич rus.tvnet.lv
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Зачем Эстонии журналистика на русском языке? Почему государство финансово поддерживает даже частные медиадома, работающие для русскоговорящей аудитории? Говорят ли политики и должностные лица в Эстонии с журналистами на русском языке?

На эти вопросы в эфире дискуссионной передачи RUS TVNET "Кто вам платит?" ответил главный редактор изданий Postimees на русском языке Сергей Метлев.

По мнению Сергея Метлева, сегодня русскоязычные СМИ Эстонии было бы правильнее называть "эстонская журналистика на русском языке". Он отметил, что еще 15-20 лет назад это было "сегментированное информационное поле на русском языке", когда некоторые редакции считали, что их задача номер один - представительство русскоязычного сообщества.

Но со временем это изменилось, рынок продиктовал новую игру. Русскоязычные редакции, которые смогли выжить, приземлились под крупными эстонскими медиадомами, став, по сути, русскоязычными редакциями, у которых есть материнская эстонская редакция. Вследствие этой эволюции эстонская журналистика на русском языке с четкими ценностными ориентирами сегодня не находится в центре конфликтных дискуссий, пояснил глава Rus.Postimees.

Зачем Эстонии журналистика на русском языке? Сергей Метлев видит в ней потребность со стороны как населения, так и государства.

"Мы не знаем очень точно, но понимаем, что примерно половина жителей Эстонии, для кого родной язык русский, не смогут по определению читать сложные тексты или потреблять сложные подкасты, видеоконтент на эстонском языке в силу невладения эстонским языком на таком уровне.

Это уже десятки и десятки тысяч человек. И, разумеется, если мы не будем предлагать им возможность ежедневно находиться в эстонском общественном дискурсе, в одной системе координат с эстонцами, мы просто, по сути, исключим эту половину русскоязычных из эстонского общества. (...) Наше ощущение, внутриредакционное, что мы нужны, потому что мы помогаем людям решать собственные проблемы, ориентироваться в этой стране".

В позиции эстонского государства Метлев видит прагматичный подход: "Я думаю, что существует стратегическая государственная политика, которая выражается просто в деньгах.

То есть уже третий год 1 000 000 евро в год выделяется русскоязычным частным СМИ в Эстонии на основе конкурса. 

И это такой сигнал со стороны государства - мы понимаем, что российские телеканалы мы запретили, мы заблокировали очень много разных сайтов. И в этой связи вместо того, чтобы избрать путь "справляйтесь как хотите на эстонском", избран немножко другой путь.

С одной стороны, государство очень жестко защищает и безопасность, реагирует на возможное российское влияние, нейтрализует людей, которые сотрудничают с Россией. Но при этом всем дается альтернатива. Вот, пожалуйста, у нас есть общественно правовой телеканал, где работает, боюсь ошибиться, 70-80 человек. И еще есть пять частных порталов. На любой вкус.

То есть с точки зрения государства это создание противовеса информационной политике путинского режима.

Почему они эти деньги решили выделить? Я думаю, что там есть такое ощущение прагматизма. Ну, не можем мы переделать людей в порядке кампании, которым, условно, за 50. Вот полжизни в Советском Союзе прошло, полжизни в свободной Эстонии. Вот эти люди стареют, их десятки тысяч. Но не выучат они эстонский язык, к сожалению. (Хотя некоторые все-таки учат, тоже нельзя сказать, что совсем не выучат.) Это констатация факта.

Я думаю, что это неприятно для эстонской политической элиты - констатировать этот факт. Но если его констатировать, то, возможно, можно прийти к решениям, которые помогут общему делу.

А общее дело - это сохранение гражданского мира в Эстонии и обеспечение развития Эстонии как западного государства".

Когда отпадет потребность в СМИ на русском языке? По мнению Метлева, этот процесс уже запущен школьной реформой: "В следующем году будет запущена генеральная реформа, которая начинается в детском саду и в основной школе. И потом она как ковер должна покрыть всю систему образования".

Исходя из этого, главред изданий Postimees на русском языке делает вывод, что потребность в СМИ на русском отпадет сама собой. Исходя из сроков введения реформы, его прогноз, что ближайшие десять лет ничего капитально не поменяется, а потом потребление пойдет на спад. 

"Хотя я не убежден, что при моей жизни в Эстонии не останется ни одного СМИ на русском языке. Это уже было бы совсем что-то потрясающее и большое изменение".

Это лишь небольшой фрагмент разговора, полное интервью - смотрите в видеоформате! 

В эфире прозвучало:

  • 00:00 Как себя чувствует журналистика на русском языке в Эстонии?
  • 7:12 Зачем эстонское государство поддерживает медиа на русском языке? 
  • 15:48 "Этот процесс запущен". Когда отпадет необходимость в СМИ на русском языке в Эстонии?
  • 18:45 О миссии журналистики на русском языке в странах Балтии;
  • 25:00 Говорят ли должностные лица со СМИ на русском языке?

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