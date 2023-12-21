Силиня: за 100 дней работы новое правительство смогло выполнить почти все неотложные задачи

"Радует, что за первые 100 дней целенаправленной командной работы Кабинет министров выполнил неотложные задачи, поставленные перед новым правительством. Разработан и принят государственный бюджет на 2024 год, в котором определены три четких приоритета - образование, здравоохранение, внутренняя и внешняя безопасность. Мы договоримся о главных задачах и на следующий год - так общественность сможет лучше следить за тем, хорошо ли работает правительство и выполняет ли оно свои обещания", - сказала Силиня.

Премьер напомнила, что партнеры по правительству договорились о шести неотложных задачах - ввести механизм поддержки для компенсации роста тарифа на распределение электроэнергии, упростить процесс перекредитования ипотечных кредитов, ввести налог на прибыль банков, ратифицировать Стамбульскую конвенцию, ввести регулирование партнерских отношений и разработать новую модель финансирования образования.

По словам премьера, эти задачи в основном выполнены. Министерство образования и науки разработало концепцию новой модели финансирования школ, и в настоящее время идет процесс ее согласования с социальными партнерами. Для укрепления обороны выделены средства на усиление противовоздушной обороны и боеспособности, подписаны договоры о приобретении систем противовоздушной обороны и противокорабельных ракетных комплексов, а договор о поставке ракетно-артиллерийских систем планируется заключить до конца года.

Также выделено финансирование для увеличения зарплат работников органов МВД и Минюста, на повышение зарплат работников здравоохранения и образование медиков дополнительно запланировано 75,3 млн евро, а для повышения доступности услуг здравоохранения - 48,1 млн евро.

На международной арене Латвия продолжает сохранять евроатлантический курс и поддерживать Украину. С начала российской агрессии помощь Латвии Украине достигла 587 млн евро, что составляет около 1% ее валового внутреннего продукта, отметила премьер.

23 декабря исполняется 100 дней с начала работы правительства под руководством Эвики Силини.

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