Прокремлевскую активистку Крейле просят обвинить в оправдании преступлений РФ

Всего в марте и июне этого года полиция выявила четыре случая, когда жительница многоквартирного дома в рижском Торнякалнсе размещала в окнах своего дома российскую символику и другие прославляющие войну символы и изображения.

Госполиция отреагировала на все эти случаи и возбудила уголовное дело, однако предполагаемая преступница продолжала свои действия.

Возбужденные в ходе расследования уголовные дела были объединены в один уголовный процесс за публичное оправдание и героизацию военных преступлений, совершенных Россией. Такое преступление наказывается лишением свободы на срок до пяти лет, испытательным сроком, общественными работами или штрафом.

Упомянутая женщина была признана подозреваемой по уголовному делу. Первоначально ее поместили под надзор полиции. Учитывая, что она продолжала эту преступную деятельность, залог позже был заменен на содержание под стражей. После конца срока задержания к ней была применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.