Прокремлевскую активистку Крейле просят обвинить в оправдании преступлений РФ

Государственная полиция призвала прокуратуру предъявить обвинение прокремлевской активистке Елене Крейле, которая несколько раз размещала в окнах своего дома российскую символику и другие прославляющие войну символы.
Всего в марте и июне этого года полиция выявила четыре случая, когда жительница многоквартирного дома в рижском Торнякалнсе размещала в окнах своего дома российскую символику и другие прославляющие войну символы и изображения.
Госполиция отреагировала на все эти случаи и возбудила уголовное дело, однако предполагаемая преступница продолжала свои действия.
Возбужденные в ходе расследования уголовные дела были объединены в один уголовный процесс за публичное оправдание и героизацию военных преступлений, совершенных Россией. Такое преступление наказывается лишением свободы на срок до пяти лет, испытательным сроком, общественными работами или штрафом.
Упомянутая женщина была признана подозреваемой по уголовному делу. Первоначально ее поместили под надзор полиции. Учитывая, что она продолжала эту преступную деятельность, залог позже был заменен на содержание под стражей. После конца срока задержания к ней была применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.
Как сообщалось, осенью по другому уголовному делу Рижский городской суд приговорил Крейле к одному году условно за оправдание геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений.
Крейле неоднократно видели в общественных местах и на публичных мероприятиях с сумкой с символом "Z", который используется в российских пропагандистских ресурсах как символ поддержки военного вторжения России в Украину.
Также Крейле выразила поддержку государству-агрессору во время акции протеста у Российского посольства. Она регулярно совершала и другие провокационные действия, направленные на героизацию и оправдание российской агрессии.
Балтийский центр журналистских расследований Re:Baltica ранее сообщал, что Крейле - домохозяйка, которая родилась и выросла в Латвии, но знает всего несколько слов по-латышски.
Женщина рассказала журналистам, что не поддерживает ни войну, ни президента России Владимира Путина, но получить от нее ответа о том, что происходит в Украине, не удалось. Крейле ни в одном из случаев не признает вину.
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