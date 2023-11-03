За оправдание военных преступлений рижанку приговорили к условному сроку

Крейле не является публичной фигурой, но регулярно попадала в поле зрения правоохранительных органов и СМИ после начала вторжения России в Украину. Домохозяйка 1967 года рождения, гражданка Латвии, знающая на госязыке всего несколько слов, стала широко известна, когда приходила на различные мероприятия, в том числе на пикет в поддержку Украины, с символами государства-агрессора - флагом России и буквой Z.

Как пишет Latvijas Avīze, в суде через переводчика Крейле сказала, что понимает, что именно ей инкриминируется, но вины не признает. Она заявила в суде, что ей жалко всех людей, которые гибнут в Украине, которых отправили туда воевать. У обвиняемой есть друзья и в России, и в Украине.

Возможно также, что пророссийские взгляды Крейле связаны с тем, что ее сын в 2013 году вступил в российскую армию. В то время это не было уголовным преступлением. Мужчина сделал это после того, как ему отказали в возможности служить в Национальных вооруженных силах Латвии.

С момента вторжения России в Украину латвийские органы безопасности возбудили более 40 уголовных дел за разжигание ненависти, действия против интересов Латвии, нарушение санкций и другие преступления, в том числе не имеющие прецедентов в судах. Подробнее об этих случаях мы писали в материале ниже.