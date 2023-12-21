Сейм ограничит возможности держать собак на привязи. Что нужно знать?

За поправки Сейму еще предстоит проголосовать в окончательном чтении.

Закон предусматривает, что собаку запрещается держать привязанной, за исключением случаев, упомянутых в нормативных актах, регулирующих сферу надлежащего содержания и защиты домашних (комнатных) животных.

Таким образом, по сути, поддержаны предложения, поданные отдельно предыдущим председателем фракции "Прогрессивных" Каспаром Бришкенсом и предыдущим министром земледелия Дидзисом Шмитсом ("Объединенный список").

Кроме того, в законе изменен порядок, в соответствии с которым самоуправление регулирует места и время, где и когда жители могут находиться с собакой. Прежнее регулирование, определявшее места, где это запрещено, будет заменено регулированием, определяющим места, где это разрешено.

Это означает, что впредь самоуправления будут определять, в каких публичных местах на их административной территории и в какое время разрешено находиться с собакой, в том числе без поводка, чтобы собака не представляла угрозы для людей или других животных.

Поправки к закону о защите животных предусматривают еще целый ряд изменений.

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