Спасатели предупреждают: ночью на пятницу ожидается сильный снегопад

Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) объявила о сильном снегопаде в ночь на пятницу, 22 декабря.
В VUGD сообщили, что в ночь на пятницу в восточной части Латвии ожидается снег и мокрый снег, во второй половине ночи снежный покров местами увеличится на 5-9 сантиметров.
Видимость во время снегопада временами будет составлять от 500 до 1000 метров.
Дороги будут скользкими.
В некоторых местах на проводах и ветках деревьев образуется налет мокрого снега.
Галерея: Зима и снег
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