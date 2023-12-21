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Спасатели предупреждают: ночью на пятницу ожидается сильный снегопад

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Заснеженная дорога
Заснеженная дорога Фото: Schutterstock.com

Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) объявила о сильном снегопаде в ночь на пятницу, 22 декабря.

В VUGD сообщили, что в ночь на пятницу в восточной части Латвии ожидается снег и мокрый снег, во второй половине ночи снежный покров местами увеличится на 5-9 сантиметров.

Видимость во время снегопада временами будет составлять от 500 до 1000 метров.

Дороги будут скользкими.

В некоторых местах на проводах и ветках деревьев образуется налет мокрого снега.

Галерея: Зима и снег

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