Спасатели предупреждают: ночью на пятницу ожидается сильный снегопад

В VUGD сообщили, что в ночь на пятницу в восточной части Латвии ожидается снег и мокрый снег, во второй половине ночи снежный покров местами увеличится на 5-9 сантиметров.

Видимость во время снегопада временами будет составлять от 500 до 1000 метров.

Дороги будут скользкими.

В некоторых местах на проводах и ветках деревьев образуется налет мокрого снега.

Галерея: Зима и снег

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