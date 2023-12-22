Насчет медведей — это не шутка. В одном из эпизодов шоу Лоренцо пришлось громко петь по-итальянски, чтобы отпугнуть медведя от лагеря.

Об отношении к государственной пропаганде

«Я, честно говоря, стараюсь быть все-таки, особенно на интервью, на телевидении в России, вне политики, потому что я считаю, что я не политолог, я музыкант, — говорит Лоренцо. — Таким образом у меня получается обращаться к более широкой аудитории, говорить о музыке. И мне очень нравится, что на телевидении в России есть возможность, по крайней мере, говорить об объединении. Сейчас, к сожалению, мы более далеки друг от друга. А я верю, что есть вещи, которые нас объединяют, особенно если говорить про русских и итальянцев. У нас очень много общего. Мне кажется, исторические корни нашей дружбы очень глубоки».

«Конечно, были попытки, — признает он. — Мы всегда согласовывали общие темы на интервью. То есть были такие случаи, когда пытались задать какие-то более политические вопросы. Но я люблю больше говорить именно о музыке. И если интересно, о моей истории как итальянца в России и так далее».

Он признает, что сейчас о политике говорить менее комфортно. Но это не означает, что он о ней совсем не думает.