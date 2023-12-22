Лоренцо Баньяти — итальянец, уже четыре года живущий в Москве. Одним он известен как преуспевающий блогер, другим — как классический пианист, только что отыгравший серию концертов в Лондоне. Недавно на одном из каналов российского телевидения вышло шоу с его участием. Как ему удается выступать и на Западе, и в России, как он относится к работе на российских государственных телеканалах, как он развивает свою карьеру в России — об этом Лоренцо рассказал в интервью Би-би-си.
Итальянский пианист и блогер Лоренцо Баньяти о жизни в России - и о том, как ему удается оставаться вне политики
В числе прочего Лоренцо рассказал Би-би-си, что в Италии он не мог шутить на определенные темы, и в России он чувствует себя свободнее.
Музыкант ушел от прямого ответа на вопрос Би-би-си о том, что в России ему, возможно, позволяют работать только потому что он не говорит на политические темы — и если он назовет войну в Украине преступной, его «свобода» тут же закончится.
О русском языке и российском паспорте
Лоренцо родился в Милане в семье музыкантов и в семь лет поступил в Венецианскую консерваторию. «Нас пятеро детей, мы все музыканты, мама — певица, папа — лютнист, старшая сестра — скрипачка, вторая — виолончелистка, брат Томмазо — контрабасист. И мы играли вместе, кто-то аккомпанировал… Таким образом очень спонтанно, очень естественно, занимались музыкой всегда с удовольствием», — говорит он.
В 13 лет Лоренцо отыграл первый, по его словам, самый важный концерт с оркестром Феличе — главным оркестром Венеции. Потом были концерты в Америке, в Карнеги-холле — ему было 18.
«Я уже в детстве любил Россию через призму культуры, через призму литературы и музыки. Потому что, конечно, родители — большие поклонники вашей литературы и вашей музыки, поэтому давали нам читать и давали нам слушать прекрасные записи ваших исполнителей из Большого зала Московской консерватории. И поэтому, конечно, во мне тепло и желание ощутить, понять немного более изнутри вашу культуру и русского человека. И когда мне было 17, меня впервые пригласили с концертами в Москву на один месяц, и у меня были разные выступления и мастер-классы. Это такое первое знакомство вживую», — говорит он.
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Оказавшись впервые в Москве, Лоренцо не стал изучать русский язык, потому что тогда еще не подозревал, что вскоре вернется в Россию и останется там надолго. «Но если я раньше любил Россию на расстоянии, то тогда я действительно влюбился в людей, в ритм города, сумасшедший, московский», — говорит он.
По его мнению, в Москве очень современная молодежь, и так сложилось, что лучшие его друзья — из России.
«Когда мне был 21, передо мной встал выбор: ехать учиться за границу, и везде в Америке, в Германии были, по сути, педагоги из России, потому что, конечно, ваша фортепианная школа великая, — рассказывает Лоренцо. — И я подумал и понял, что мне хотелось действительно учиться у русского педагога в России. И ваша культура мне тогда была ближе, и моим родителям тоже, потому что они тоже, конечно, влияют на наши решения. И могу сказать, что их любовь к вашей культуре тоже повлияла на мое решение. И поэтому я поступил в Академию музыки имени Гнесиных и начал учить наконец-то язык, чтобы чувствовать себя не чужим».
На вопрос, откуда он, Лоренцо отвечает: «Из Италии, но, возможно, русский душой». Однако российского паспорта у него нет. «Поскольку я, конечно, люблю вашу культуру, было бы здорово получить признания в этом плане. Но, с другой стороны, итальянский паспорт тоже позволяет, к счастью, много где бывать», — объясняет он.
Лоренцо признает, что русский у него не идеальный, но как раз поэтому, говоря на нем, он чувствует себя чуть более свободным — собеседники, понимая, что русский для него не родной, легче относятся к ошибкам, и психологически это помогает. «Мне просто нравится говорить на русском, и я наслаждаюсь звучанием языка», — говорит он.
Положение у обладателей российских паспортов сейчас «деликатное», однако Лоренцо надеется, что со временем ситуация улучшится.
О шоу на российском телевидении и работе на широкую аудиторию
Лоренцо дает концерты, он довольно успешный блогер с приличным количеством подписчиков. Он начал вести свои каналы во время пандемии, «потому что появилось больше свободного времени, а концертов стало меньше». «Во мне вот жило желание выразить мысли не только через музыку, а через слово, — рассказывает он. — И я очень люблю говорить и общаться».
Сначала были ролики в тиктоке, потому что времени монтировать у него особо не было — пианистам приходится постоянно заниматься тренировками. Неожиданно возникла значительная аудитория, говорит Лоренцо, и ему написал с Первого канала Дмитрий Борисов, с которым они впоследствии подружились, и предложил совместный проект. В июле 2021 года Лоренцо отправился на Камчатку.
Сейчас программа выходит на канале «Поехали!» — это телеканал о путешествиях по России. Хотя Лоренцо не исключает, что шоу выйдет и на Первом.
«Сейчас тоже идут переговоры о других проектах, возможно, еще более масштабных. И для меня это прекрасно, потому что я считаю, что любая платформа, в том числе, конечно, телевидение (если мы сможем им пользоваться), — конечно, это огромная возможность передавать мысли», — говорит он.
Когда Лоренцо начал вести блог, его главным желанием было сблизить более молодую аудиторию с классической музыкой, говорит он. «Я понял тогда, что если я начну говорить о музыке Рахманинова или о музыке Баха, моего любимого композитора, то какая у меня будет аудитория? Не все же знают, кто такой Бах. Но пусть, попробуем. Начнем говорить о чем-то другом. О наших языках, например», — объясняет он.
После поездки на Камчатку Лоренцо стал много работать с Борисовым. Они провели там две недели. «И, конечно, когда не просто проводишь время вместе, но в таких условиях, в таких обстоятельствах, то, мне кажется, это ускоряет процесс возникновения дружбы. Ты живешь вместе, ты вместе радуешься, ты вместе боишься, потому что как раз там были действительно опасности за углом — медведи, например. И поэтому это все ускорило наши отношения. И уже после Камчатки казалось, что как будто мы знаем друг друга уже давно», — рассказывает он.
Насчет медведей — это не шутка. В одном из эпизодов шоу Лоренцо пришлось громко петь по-итальянски, чтобы отпугнуть медведя от лагеря.
Об отношении к государственной пропаганде
«Я, честно говоря, стараюсь быть все-таки, особенно на интервью, на телевидении в России, вне политики, потому что я считаю, что я не политолог, я музыкант, — говорит Лоренцо. — Таким образом у меня получается обращаться к более широкой аудитории, говорить о музыке. И мне очень нравится, что на телевидении в России есть возможность, по крайней мере, говорить об объединении. Сейчас, к сожалению, мы более далеки друг от друга. А я верю, что есть вещи, которые нас объединяют, особенно если говорить про русских и итальянцев. У нас очень много общего. Мне кажется, исторические корни нашей дружбы очень глубоки».
«Конечно, были попытки, — признает он. — Мы всегда согласовывали общие темы на интервью. То есть были такие случаи, когда пытались задать какие-то более политические вопросы. Но я люблю больше говорить именно о музыке. И если интересно, о моей истории как итальянца в России и так далее».
Он признает, что сейчас о политике говорить менее комфортно. Но это не означает, что он о ней совсем не думает.
«У меня есть свой путь, я стараюсь идти по нему, но все-таки я, извините, что возвращаюсь к этой теме, очень люблю фразу Достоевского, ставшую крылатым выражением, что мир спасет красота, да? — говорит Лоренцо. — Когда настанут более спокойные времена, то будет прекрасно, и об этом возможно будет более открыто говорить. Но я повторяю, я рад, что у меня есть возможность путешествовать по миру, по России и музицировать. Потому что это самое главное. Поэтому я не хочу, чтобы у меня отобрали, неважно, где — в России, в Европе — эту возможность. Потому что иначе в чем смысл моей жизни?»
Лоренцо говорит, что его команда всегда проверяет тексты интервью перед публикацией, чтобы в них не вносили изменений. Он подчеркивает, что пользуется этими платформами для того, чтобы говорить именно о музыке.
«Я стараюсь хорошо пользоваться социальными платформами, потому что я считаю, что любая большая платформа — это возможность. И ответственно, конечно. Поэтому мне приходится осторожно себя вести, но пользоваться ими. Поэтому пока что я вижу, что есть хороший отклик от аудитории», — объясняет музыкант.
О Москве и России
«Концертная деятельность позволяет много путешествовать», — говорит Лоренцо. Он побывал с концертами в Москве, в Петербурге, в Архангельске, в Оренбурге, в Уфе, посетил Тюмень, Камчатку, собирается в Архангельск. Встречают его тепло, говорит он: «Очень тепло. Я очень благодарен, действительно, даже иногда, мне кажется, слишком тепло».
«В России дарят много цветов, — говорит он. — Цветы — это символ, в этом мгновенье красоты, которая потом остается. Ну, а эта красота потом остается в глазах и внутри. И иногда я чувствую себя даже комфортнее, чем у себя дома, потому что все-таки дома не все так мило с тобой себя ведут».
Голосовал бы Лоренцо за Путина на выборах в следующем году? «Сейчас я не хочу отвечать на этот вопрос. Свои мысли есть, конечно, но думаю, делиться ими здесь неуместно».
О соцсетях
Лоренцо рассказывает, что, когда в 15 лет он начал заниматься соцсетями, в частности, фейсбуком, который тогда «был в моде», он опасался, что если будет говорить не о музыке, это отразится на его концертной деятельности. «Когда тебе 14-15 лет, ненормально, что это окружение настолько на тебя влияет, ограничивает твои мысли, а мне хотелось быть чуть более свободным», — говорит он.
Поэтому он начал вести свой канал на русском. Предлагает своим братьям записывать с ним ролики. Младший брат Габриэль (который тоже скоро приедет в Россию давать с Лоренцо совместные концерты в четыре руки) участвует с удовольствием. А старший брат, Томмазо, отказывается, опасается, что его коллеги-контрабасисты это не оценят. «Я его спрашиваю, а ты в жизни шутишь, ты в жизни живой человек или нет? Да и он даже гораздо смешнее, чем я, когда со своими друзьями, а почему-то он боится чего-то», — говорит Лоренцо.
О «звездном» статусе
В Италии Лоренцо в основном узнают русскоговорящие, и в России, как он говорит, у него более широкая аудитория. «Что-то я в России уже не могу позволить. Если раньше я любил ходить в какие-то места, то сейчас, например, лучше иногда этого не делать», — говорит Лоренцо.
По его словам, в Италии знаменитые люди более приземленные, ездят на обычных машинах и вообще ведут себя попроще. «А в России, как только у тебя появляется миллион подписчиков, ты уже бог», — считает Лоренцо.
Российские звезды живут напоказ, говорит он. Когда появились возможности купить, например, машину, все стали покупать большие машины, просто чтобы показать, что, мол, у нас есть такая возможность. А в Италии такие возможности есть уже давно.
О бизнесе и команде
«Я сам придумываю все свои ролики, и так было с самого начала, — рассказывает Лоренцо. — Я не могу отдавать свой канал кому-то, тем более что у меня короткие ролики, это не так много времени занимает».
Монтировать и снимать ролики с рекламой помогают профессионалы, а свои собственные он снимает сам — у него есть своя камера, свет, звукозаписывающее оборудование. Но рекламных предложений все больше, и рук начинает не хватать. На съемках в России помогают операторы, есть человек, который помогает с переводом и сценарием.
По словам Лоренцо, сейчас все больше предложений поступает о рекламе в блоге, а число концертов в месяц все же ограничено. У него есть каналы в ютюбе, тиктоке, инстаграме и телеграме, поэтому около 60% его доходов — это блогинг, остальное — музыка.
«Конечно, есть помощники, которые упрощают этот процесс, которые получают эти предложения, потом их фильтруют, — говорит он. — Потому что не всегда есть достойные или серьезные предложения. Иногда предлагают концерт в Кремле, а потом оказывается, что это обман».
Есть и предложения от зарубежных компаний, в частности, от итальянских предпринимателей, с которыми сейчас идет работа. «Неклассические музыканты часто себе позволяют тоже немного расширяться и в других сферах. А почему в классической музыке нельзя, например?» — спрашивает он.
Под маркой «Лоренцо Баньяти» уже выпускается чай. «А вдруг любитель чая увидит мое имя и захочет послушать мою игру?» — смеется Лоренцо.
Все ключевые решения Лоренцо принимает сам. «Мне кажется, у меня хорошая интуиция, я быстро понимаю людей», — говорит он, хотя и признает, что нуждается в помощниках хотя бы потому, что русский — не родной язык.
«Я пока не чувствую себя под влиянием других людей, — говорит он. — Но я всегда с интересом отношусь к новым предложениям. Один из плюсов блогинга заключается в том, что каждый день могут открыться новые перспективы».