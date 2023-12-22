"У меня плотный рабочий график и несговорчивое начальство, поэтому у меня никак не получалось добраться до добраться до бюро Департамента полиции и погранохраны, чтобы сдать отпечатки пальцев . Срок документа истек, поэтому я месяц не мог пользоваться ID-картой. Лишь взяв выходной за свой счет - по другому вопросу - я смог посетить бюро. Поскольку там было многолюдно, по его мнению, именно там он подхватил коронавирус, из-за чего слег на две недели", - поделился он своей историей.

По словам Виктора, в начале следующего года кончается срок действия документа у его матери-инвалида, которой на данный момент 68 лет. "Без посторонней помощи она не может выбраться из дома. От нее тоже требуют обновить отпечатки пальцев. Поскольку она в группе риска, я опасаюсь, что в том же бюро мама может подхватить вирус и тяжело заболеть. Например, фотографию мы смогли сделать дома и полиция ее одобрила. В то же время на сайте полиции говорится, что людям старше 70 лет отпечатки пальцев сдавать почему-то не нужно. Что принципиально изменится за два года? Получается, что до 70 лет отпечатки пальцем могут меняться, а потом нет?" - вопрошает он.