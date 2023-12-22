С августа 2021 года в Эстонии с ID-картой увязаны биометрические данные, или отпечатки пальцев. Казалось бы, с течением жизни отпечатки пальцев не меняются, но по какой-то причине необходимо как минимум раз в шесть лет снова предоставлять для базы данных Департамента полиции и погранохраны Эстонии свои отпечатки. Данное требование сильно возмутило читателя издания Rus.Postimees Виктора.
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"Бредятина!": житель Эстонии возмущен требованием сдавать отпечатки пальцев при получении ID-карты
"У меня плотный рабочий график и несговорчивое начальство, поэтому у меня никак не получалось добраться до добраться до бюро Департамента полиции и погранохраны, чтобы сдать отпечатки пальцев. Срок документа истек, поэтому я месяц не мог пользоваться ID-картой. Лишь взяв выходной за свой счет - по другому вопросу - я смог посетить бюро. Поскольку там было многолюдно, по его мнению, именно там он подхватил коронавирус, из-за чего слег на две недели", - поделился он своей историей.