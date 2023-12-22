В пятницу утром многие автодороги покрыты снегом и льдом

Затруднены условия проезда на главных автодорогах страны на Видземском шоссе (А2) на участке от Риги до Вецлайцене, на участке Валмиерского шоссе (А3) от Мурьяни до Брасловского моста и от Стренчи до Валки, на Даугавпилсском шоссе (А6) от Плявиняс до Патерниеки, на участке Елгавского шоссе (А8) от Олайне до Мейтене, на Лиепайском шоссе (А9) от Каги до Лиепаи, на Вентспилсском шоссе (А10) от Кудры до Вентспилса, на автодорогах: Лиепая - граница Литвы (Руцава) (А11), Екабпилс - Резекне - Лудза - граница России (Терехово) (А12), граница России (Гребнево) - Резекне - Даугавпилс - граница Литвы (Медуми) (А13), Даугавпилсская окружная дорога (А14) и Резекненская окружная дорога (А15) на всем участке.