В пятницу утром многие автодороги покрыты снегом и льдом

Сегодня утром снег и гололед в Видземе, Курземе и Латгале затрудняют проезд по главным и региональным автодорогам страны, сообщили в Latvijas Valsts ceļi.
Заснеженные участки дороги чистят и посыпают противоскользящими материалами. Для улучшения условий проезда в работах по содержанию дорог задействованы 94 единицы зимней служебной техники Latvijas autoceļu uzturētājs.
Šorīt Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē autoceļi sniegoti un apledo, strādā 97 ziemas tehnikas vienības https://t.co/9sBJUYGyQv pic.twitter.com/bLaMxrPc8R— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) December 22, 2023
Затруднены условия проезда на главных автодорогах страны на Видземском шоссе (А2) на участке от Риги до Вецлайцене, на участке Валмиерского шоссе (А3) от Мурьяни до Брасловского моста и от Стренчи до Валки, на Даугавпилсском шоссе (А6) от Плявиняс до Патерниеки, на участке Елгавского шоссе (А8) от Олайне до Мейтене, на Лиепайском шоссе (А9) от Каги до Лиепаи, на Вентспилсском шоссе (А10) от Кудры до Вентспилса, на автодорогах: Лиепая - граница Литвы (Руцава) (А11), Екабпилс - Резекне - Лудза - граница России (Терехово) (А12), граница России (Гребнево) - Резекне - Даугавпилс - граница Литвы (Медуми) (А13), Даугавпилсская окружная дорога (А14) и Резекненская окружная дорога (А15) на всем участке.
На региональных автодорогах затруднен проезд по всей Латвии, за исключением окрестностей Огре, Риги и Валмиеры.
Сохраняются введенные во время недавних осадков и оттепели ограничения по массе на гравийных дорогах преимущественно в Курземе и Земгале. Ограничения по массе транспортного средства введены на 71 участке грунтовых дорог.
Водителям следует быть особенно внимательными, выбирая соответствующую состоянию дорожного покрытия скорость движения и соблюдая безопасную дистанцию с впереди идущими транспортными средствами.
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