WSJ получил эту информацию от анонимных сотрудников разведслужб западных стран и бывшего офицера российской разведки. Источники публикации сообщили, что Патрушев еще летом 2022 года предупреждал Путина о растущем влиянии Пригожина, но эти предупреждения были проигнорированы во многом из-за того, что достижения ЧВК "Вагнер" на фронте были удовлетворительными.

Бывший офицер российской разведки утверждает, что все изменилось в октябре 2022 года, когда Пригожин позвонил Путину и "грубо" пожаловался на отсутствие боеприпасов. Разговор слышал Патрушев, который призвал Путина затем отдалиться от Пригожина, ставшего уже, по мнению Совета безопасности, опасным и переставшего "уважать авторитет Кремля".

WSJ отмечает, что в декабре 2022 года уже стало ясно, что "Патрушев победил".

Путин игнорировал заявления Пригожина об отсутствии боеприпасов и его частные звонки.

В итоге в июне 2023 года Пригожин устроил бунт. В этот момент Патрушев взял дело в свои руки и позвонил Пригожину и различным должностным лицам ЧВК "Вагнер", попросив остановить переворот.

Бывший российский офицер отмечает, что в конце августа, когда переворот уже закончился и Пригожину предстояло "поехать в Беларусь", Патрушев приказал своему помощнику начать планировать операцию с целью "ликвидации Пригожина".

Источники западных разведслужб отмечают, что он показывал планы и Путину, который не возражал.

23 августа Пригожин ждал в московском аэропорту завершения техосмотра его частного самолета. По словам источников разведки западных стран, именно во время осмотра под крыло воздушного судна было прикреплено маленькое взрывное устройство.

Вскоре после вылета из Москвы самолет потерпел крушение в Тверской области. В результате катастрофы погибли все 10 человек, которые находились на борту.

Кремль до сих пор отрицает какую-либо причастность к смерти Пригожина.

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