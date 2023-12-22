Подарки до 20 евро: несколько отличных идей

На носу Рождество и, как водится, многие в предпраздничной суматохе отложили покупку подарков на последний момент и теперь мечутся, ломая голову. Делимся идеями, как купить годные вещи, потратив на это всего до 20 евро.
В рождественском онлайн-опросе, проведенным по заказу IKEA исследовательской компанией Norstat, латвийцы рассказали, что обычно одаривают довольно многих: 27% опрошенных подарят подарки трем-четырем людям, а 26% - пяти или шести. Дизайнер интерьеров IKEA Дариус Римкус поделился практическими идеями недорогих, но приятных и нужных подарков.
Практичные подарки до 10 евро – предметы для дома
Как показывает Рождественский опрос IKEA, каждый четвертый житель был бы очень рад получить практичные подарки, которые можно использовать дома. Вот список идей для подарков, которые вы можете купить менее чем за 10 евро или собрать в комплект несколько таких вещей для уютных совместных вечеров дома:
- Комплект многоразовых трубочек для напитков/ложечек (3,99 евро). Трубочки из нержавеющей стали - отличная альтернатива пластиковым, поскольку за ними легко ухаживать, и их можно использовать снова и снова. Подходит для холодного чая, смузи, коктейлей и многого другого. Легко чистить с помощью входящей в комплект щетки.
- Абажур в форме звезды (4,99 евро). Абажур своим теплым, уютным свечением внесет в дом праздничную атмосферу. Можно комбинировать со светодиодной лампочкой, набором проводов (6 евро) или подставкой для настольной лампы. Светодиодные лампы очень экономичны и прослужат долго.
- Ароматизированная свеча в керамическом стакане (4,99 евро). Зажгите эту свечу темным зимним вечером, и ваш дом наполнится ароматом пряной вишни, миндаля и шафрана. Когда свеча догорит, керамический сосуд можно использовать для хранения мелких вещей, в качестве украшения интерьера или как подсвечник для чайной свечи.
- Мягкий плед (9,99 евро). Мягкий, пушистый плед с бахромой подойдет для уютных зимних вечеров. Серый оттенок легко впишется в любой интерьер, а ткань изготовлена из 100% переработанного полиэстера.
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- Подставка для мобильного телефона (3,99 евро). Небольшое, но практичное решение, которое пригодится при использовании телефона в режиме громкой связи.
- Устройство для беспроводной зарядки (9,99 евро). Совместимо со всеми смартфонами и устройствами, сертифицированными по стандарту Qi.
- Cветодиодная кольцевая лампа, прикрепляемая к ноутбуку (9,99 евро). Отличный подарок для тех, кто часто пользуется видеозвонками или любит делиться информацией в социальных сетях. Вы можете выбрать подходящую интенсивность света и цветовую температуру.
- Портативный динамик Bluetooth, водонепроницаемый (13 евро). Не бросающаяся в глаза портативная колонка с чистым и мощным звуком. Позволяет комфортно слушать любимую музыку везде – в саду, на пляже и в ванной.
Идеи для детских подарков до 20 евро
Каждый пятый житель Латвии в ходе опроса заявил, что самая большая проблема – это придумать, что подарить на праздники детям. Вот несколько идей для подарков, которые порадуют даже тех малышей, у которых все есть.
- Разноцветные фломастеры (4,99 евро) и рулон бумаги для раскрашивания 10 м (4,99 евро). Идеальный подарок для будущих исследователей космоса, поскольку в дизайне использованы космические мотивы. Обратите внимание на инструкции производителя: следы, оставленные фломастерами, можно смыть с большинства поверхностей и материалов теплой водой с мылом.
- Игрушечный набор доктора (17,99 евро). Набор идеально подходит для тех детей, которые любят заботиться о других и хотят стать врачом, когда вырастут. Играя, ребенок развивает эмпатию и коммуникативные навыки, что повысит его самосознание. Также такая игрушка помогает ребенку развивать мелкую моторику и зрительно-моторную координацию.
- Мольберт с аксессуарами (17,99 евро). Мольберт станет самым подходящим аксессуаром для тех, кому нравится рисовать. В комплект входят палитра и лопаточка, он удобен в переноске, имеет встроенное отделение для акриловых красок, прилагаются также коврик и кисти.
“Через творческую игру дети познают мир. Поэтому, когда маленькие художники со всего мира рассказали нам, какие профессиональные инструменты им нужны, IKEA разработала линейку продуктов SOLFÅGEL. В ней объединены продукты, которые вдохновляют детей на творчество и помогают им развивать свои навыки. Эти качественные и безопасные инструменты могут стать идеальным рождественским подарком для детей всех возрастов”, - говорит дизайнер интерьера IKEA.
Идеи подарков для домашнего СПА до 20 евро
- Создайте для себя набор для здоровья и красоты за 9 евро. В него может входить полотенце для волос (3,49 евро), отшелушивающая перчатка (3,49 евро) и ароматическая свеча в стеклянном стакане (1,49 евро).
- Коробка с зеркальной крышкой (14,99 евро). Подходит для хранения контактных линз, украшений и косметики - имеет 2 вставки и 12 маленьких отделений для удобного и организованного хранения мелких косметических предметов.
- Банный халат (19,99 евро). Текстурированная ткань из хлопка и вискозы быстро впитывает влагу. Идеально подходит для расслабления в минуты отдыха.
Лучший подарок – время, проведенное вместе
Данные опроса показывают, что 39% людей любят получать удивительные, неожиданные подарки. Поэтому, если времени на покупку подарка осталось уже совсем мало, организуйте какое-нибудь совместное мероприятие, которое объединит всех. Почему бы не провести счастливые моменты вместе, выпекая пряничный домик или украшая имбирно-пряничное печенье вместе со своими близкими?
Купив тесто (3,69 евро), вы сможете испечь имбирно-пряничное печенье желаемой формы. А те, кто предпочитает украшать, а не выпекать, могут выбрать готовый пряничный домик (3,99 евро), который останется только украсить глазурью и сладостями.
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