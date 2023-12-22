"Блестяще в очередной раз спланирована операция по уничтожению врага на подступах к нашему государству. В этот раз сразу три самолета на южном направлении, такого давно не было. Су-34 давно не попадал в нашу с вами положительную статистику", - сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Юрий Игнат подчеркнул, что это современные и дорогие самолеты.

"Это один из новейших самолетов, это истребитель-бомбардировщик, он может наносить удары в воздухе, по наземным целям, многоцелевой самолет. В экипаже два пилота. Именно на таких самолетах оккупанты наносят удары управляемыми бомбами, управляемыми воздушными ракетами. Это достаточно дорогой самолет, современный", - отметил Игнат.

По его словам, такой самолет стоит не менее 50 миллионов долларов.

Российский провоенный и пропагандистский Telegram-канал Fighterbomber подтвердил потерю как минимум одного военного самолета РФ. "Причины выясняют, экипаж ищут", - написал он.

Другие российские прокремлевские источники сообщают, что российская боевая авиация потеряла сегодня не один самолет.

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