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СМИ: Россия создала авиакомпанию, которая будет доставлять нелегальных мигрантов в Европу

rus.tvnet.lv
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Россия создала авиакомпанию, которая будет доставлять нелегальных мигрантов в Европу
Россия создала авиакомпанию, которая будет доставлять нелегальных мигрантов в Европу Фото: Nexta_tv/"X"

Влиятельная немецкая газета Bild сообщает, что польские спецслужбы предупредили о "новом организованном потоке беженцев через Россию и Беларусь". Информация, доступная Bild, показывает, что новая турецкая авиакомпания Southwind является частью этого плана.

Власти Беларуси объявили в пятницу, 22 декабря: "Турецкая чартерная авиакомпания Southwind Airlines вводит прямые рейсы между крупными городами Беларуси и Турции". Цена около 195 евро за рейс.

Рейсы этой авиакомпании могут совершать прямой рейс через Польшу. По внутренней информации МВД Польши, существует "чрезмерно высокий" потенциал целевого потока нелегальных беженцев в Западную Европу через новую авиакомпанию, сообщает издание.

Это соответствует отчетам польских органов безопасности, опубликованным в конце прошлой недели. Россия и Беларусь активизируют свою "гибридную операцию, направленную на усиление миграции и, следовательно, политического кризиса в западных странах, особенно в Германии".

Авиакомпания была основана в апреле 2022 года и базируется в Анталье, Турция. СМИ сообщают, что авиакомпанию создала Россия и к этому плану также причастен президент России Владимир Путин.

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