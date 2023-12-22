СМИ: Россия создала авиакомпанию, которая будет доставлять нелегальных мигрантов в Европу

Власти Беларуси объявили в пятницу, 22 декабря: "Турецкая чартерная авиакомпания Southwind Airlines вводит прямые рейсы между крупными городами Беларуси и Турции". Цена около 195 евро за рейс.

#Russia has created a fake airline, which is engaged in the transportation of illegal immigrants to Europe via #Belarus



This is reported by the publication Bild. The investigation revealed that the airline called Southwind Airlines is based in Antalya and was created after the… pic.twitter.com/1O9dQu3E6L — NEXTA (@nexta_tv) December 22, 2023

Рейсы этой авиакомпании могут совершать прямой рейс через Польшу. По внутренней информации МВД Польши, существует "чрезмерно высокий" потенциал целевого потока нелегальных беженцев в Западную Европу через новую авиакомпанию, сообщает издание.

Это соответствует отчетам польских органов безопасности, опубликованным в конце прошлой недели. Россия и Беларусь активизируют свою "гибридную операцию, направленную на усиление миграции и, следовательно, политического кризиса в западных странах, особенно в Германии".

Авиакомпания была основана в апреле 2022 года и базируется в Анталье, Турция. СМИ сообщают, что авиакомпанию создала Россия и к этому плану также причастен президент России Владимир Путин.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!