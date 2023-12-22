Как защитить свой дом от воров?

Четыре тысячи латов - такую ​​большую сумму снежным рождественским утром в 2009 года потеряли несколько магазинов в Курземе, поскольку их ограбили.

Потерянная сумма значительна, если вспомнить, что в то время минимальная заработная плата составляла всего 180 латов. На Рождество в 2021 году воры также посетили пять домов.

Преступники тратят на каждую цель от 15 до 30 минут. Часто они попадают внутрь через открытую дверь.

Если двери закрыты, то они их ломают или лезут через окно. Самыми распространенной добычей воров являются деньги, драгоценности и техника - компьютеры, телефоны, инструменты.

Как защитить свой дом?

Прежде чем уйти из дома, закройте окна, задерните шторы и закройте входную дверь. Попросите соседей присмотреть за вашим домом или квартирой. Храните ценные вещи в более безопасном месте, например в сейфе. Если есть возможность, установите сигнализацию и разместите камеры видеонаблюдения.

Что лучше не делать?

Не рассказывайте незнакомцам слишком много. Подумайте, действительно ли стоит публиковать в социальных сетях, что вы в отъезде и где вы находитесь сейчас.

Даже если вы остаетесь дома, заприте дверь, потому что пока вы празднуете, вы не услышите, как кто-то зашел в коридор квартиры.

Не оставайтесь равнодушными, если увидите подозрительную машину или группу дежурящих возле дома людей, ведь воры часто заранее изучают возможное место преступления.

Не поленитесь, позвоните в полицию по номеру 110, ведь это может предотвратить ограбление.

Статистика Государственной полиции также показывает, что по сравнению с 2022 годом кражи из домов сократились на 13,47%.

Из зарегистрированных за девять месяцев текущего года краж 43% совершено из квартир, 22% из частных домов, 35% из дач, садовых домиков, подвалов, гаражей, сараев и других помещений.

Как преступники попадают в дом иди квартиру:

31% - не запертая входная дверь;

20% - взлом двери;

21% - залезть через окно/балкон;

9% - повреждение дверного замка;

2% - подобрать ключ;

17% - другое.

Видео: Сюжет портала LSM.lv

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