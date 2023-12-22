Фото, Видео ⟩ Новые подробности стрельбы в университете Праги

Министр сообщил, что среди погибших нет иностранных граждан.

Установлены личности всех 14 погибших. По словам Ракушана, стрелок застрелился при приближении полицейских.

Галерея: Стрельба в Праге

Он добавил, что пострадали 25 человек, в том числе два гражданина Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и один гражданин Нидерландов.

Стрелку было 24 года, он был студентом Карлова университета и ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов.

Мотив нападения пока не установлен. Полиция полагает, что перед нападением стрелок также убил своего отца и маленькую дочь.

Ракушан сказал, что стрелок на законных основаниях владел оружием и не имел судимостей.

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