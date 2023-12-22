Фото, Видео ⟩ Новые подробности стрельбы в университете Праги

Чешские власти установили всех жертв, погибших в результате стрельбы в четверг, 21 декабря, в университете в Праге, сообщил в пятницу, 22 декабря, министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан.
Министр сообщил, что среди погибших нет иностранных граждан.
Установлены личности всех 14 погибших. По словам Ракушана, стрелок застрелился при приближении полицейских.
Галерея: Стрельба в Праге
Он добавил, что пострадали 25 человек, в том числе два гражданина Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и один гражданин Нидерландов.
Стрелку было 24 года, он был студентом Карлова университета и ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов.
Praga right now #prague #praga pic.twitter.com/zhxoFeazTp— Leo Menindez (@LeoMenindez) December 21, 2023
Мотив нападения пока не установлен. Полиция полагает, что перед нападением стрелок также убил своего отца и маленькую дочь.
Ракушан сказал, что стрелок на законных основаниях владел оружием и не имел судимостей.
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