Видео ⟩ ДТП из четырех авто под Ропажи. Пострадали два человека

Вечером в пятницу, 22 декабря, очевидец RUS TVNET сообщил о тяжелой аварии, которая произошла в Ропажском крае на дороге P4.
По словам очевидца, движение на трассе было заблокировано, как минимум на час, в обе стороны.
Произошло столкновение четырех машин, две из которых сильно пострадали, а еще одна машины оказалась в кювете.
Очевидец сообщил, что на место аварии прибыли четыре машины скорой помощи и три пожарных авто.
Сотрудники Госполиции подтвердили RUS TVNET факт аварии, а также сообщили, что ДТП произошло около десяти часов вечера. По данным полиции, в результате аварии пострадали два человека.
Сейчас полиция выясняет обстоятельства и причины происшествия.
Видео: Авария на трасcе в Ропажском крае
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