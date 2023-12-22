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Видео ⟩ ДТП из четырех авто под Ропажи. Пострадали два человека

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums no "Sadursme" video.

Вечером в пятницу, 22 декабря, очевидец RUS TVNET сообщил о тяжелой аварии, которая произошла в Ропажском крае на дороге P4.

По словам очевидца, движение на трассе было заблокировано, как минимум на час, в обе стороны.

Произошло столкновение четырех машин, две из которых сильно пострадали, а еще одна машины оказалась в кювете.

Очевидец сообщил, что на место аварии прибыли четыре машины скорой помощи и три пожарных авто.

Сотрудники Госполиции подтвердили RUS TVNET факт аварии, а также сообщили, что ДТП произошло около десяти часов вечера. По данным полиции, в результате аварии пострадали два человека.

Сейчас полиция выясняет обстоятельства и причины происшествия.

Видео: Авария на трасcе в Ропажском крае

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