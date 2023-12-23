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По подозрению в торговле людьми во Франции остановлен самолет с 303 пассажирами

rus.tvnet.lv
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Самолет. Иллюстративное фото
Самолет. Иллюстративное фото Фото: Tom Buysse/Shutterstock

По подозрению в торговле людьми в аэропорту на северо-востоке Франции был остановлен рейс самолета с 303 индийскими пассажирами, сообщают французские СМИ.

Самолет Airbus A340 летел из Объединенных Арабских Эмиратов в Манагуа, столицу Никарагуа.

Самолет был остановлен во время технической остановки в небольшом аэропорту региона Шампань. Полиция задержала в аэропорту нескольких пассажиров самолета.

Начато расследование обстоятельств и цели полета, сообщили местные чиновники.

Первоначально пассажирам разрешили остаться в самолете, но позже им пришлось отправиться ждать в аэропорт. Сообщается, что самолет принадлежит румынской чартерной компании Legend Airlines.

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