По подозрению в торговле людьми во Франции остановлен самолет с 303 пассажирами

По подозрению в торговле людьми в аэропорту на северо-востоке Франции был остановлен рейс самолета с 303 индийскими пассажирами, сообщают французские СМИ.
Самолет был остановлен во время технической остановки в небольшом аэропорту региона Шампань. Полиция задержала в аэропорту нескольких пассажиров самолета.
Начато расследование обстоятельств и цели полета, сообщили местные чиновники.
Первоначально пассажирам разрешили остаться в самолете, но позже им пришлось отправиться ждать в аэропорт. Сообщается, что самолет принадлежит румынской чартерной компании Legend Airlines.
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