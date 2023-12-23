Во дворе жилого дома в Пурвциемсе появилась платная парковка. Это законно?

Сославшись на защиту данных, компания отказалась предоставить контакты владельца земли, с которым был заключен договор.

Тем временем у RNP другое мнение. "Ситуация, когда на земельных участках, прилегающих к конкретным многоквартирным домам, установлены ограничения на парковку, является незаконной, - сообщили в компании. - RNP обратился в департамент внешней среды и мобильности Рижской думы с просьбой отменить или приостановить согласование установки техсредств, ограничивающих парковку и остановку транспортных средств, а также координировать немедленное удаление знаков, ограничивающих парковку и остановку".

RNP также сообщил владельцу земли, что ограничения на парковку незаконны, и потребовал дать объяснения в течение недели. В RNP также пояснили, что жильцы уже заплатили землевладельцу арендную плату за прилегающие к домам территории.

По закону к функционально необходимому участку земли для жилого дома относится территория, на которой расположен прикрепленный к нему жилой дом, а также элементы благоустройства: игровые площадки, зоны отдыха, площадки для размещения мусорных контейнеров и автостоянки, необходимые жильцам.

"Если это связанный с домом участок в законных границах, за который жильцы платят арендную плату, без согласия жильцов землевладелец не может ни строить что-то, ни как-то ограничивать", - сообщил изданию представитель Рижской думы Мартиньш Вилемсонс.

В столичной думе также рассказали, что этот вопрос направят в Рижский департамент внешней среды и мобильности, который согласовал установку дорожных знаков. Если выяснится, что территория стоянки связана с домами, разрешение отзовут.

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