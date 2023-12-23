Во дворе жилого дома в Пурвциемсе появилась платная парковка. Это законно?

Во дворах панельных домов в рижском микрорайоне Пурвциемс, где раньше жильцы оставляли свои авто, появилась платная парковка предприятия Europark. Теперь, чтобы оставить машину под окном собственного дома, жильцам нужно купить абонемент за 49 евро в месяц. Законно ли это, разбиралось издание Rus.LSM.
Как утверждает Rīgas namu pārvaldnieks (RNP), парковка незаконна. Управляющая компания выдвинула Europark Latvia протест.
На интернет-портале Europark уже появился адрес платной парковки во дворе жилых многоэтажек. Абонемент на месяц на парковку у домов на ул. Ницгалес, 53А, 53B, и ул. Сеску, 10, корпус 1, обойдется в 49 евро. Парковка на сутки - 3 евро, а почасовая стомость - 75 центов.
Один из жителей близлежащих домов сказал, что у многоэтажных домов нужно обеспечить парковочные места для автомобилей жильцов без посредничества частных компаний. Другой мужчина, Анатолий, рассказал, что, хотя он не живет здесь, ему также нужна стоянка, т. к. он приезжает сюда, чтобы помогать пожилому человеку. "Для таких, как я, надо пропуск какой-то организовать", - говорит он.
Издание сообщает, что пока на знаке, ограничивающем парковку, висит черный целлофановый пакет. Одна из жительниц рассказала, что пропуски станут активны с нового года. "С 1 января они, скорее всего, и будут всех штрафовать", - говорит она.
"Проект организации дорожного движения согласован и реализован по просьбе землевладельца", - лаконично прокомментировали изданию ситуацию в Europark Latvia.
Сославшись на защиту данных, компания отказалась предоставить контакты владельца земли, с которым был заключен договор.
Тем временем у RNP другое мнение. "Ситуация, когда на земельных участках, прилегающих к конкретным многоквартирным домам, установлены ограничения на парковку, является незаконной, - сообщили в компании. - RNP обратился в департамент внешней среды и мобильности Рижской думы с просьбой отменить или приостановить согласование установки техсредств, ограничивающих парковку и остановку транспортных средств, а также координировать немедленное удаление знаков, ограничивающих парковку и остановку".
RNP также сообщил владельцу земли, что ограничения на парковку незаконны, и потребовал дать объяснения в течение недели. В RNP также пояснили, что жильцы уже заплатили землевладельцу арендную плату за прилегающие к домам территории.
По закону к функционально необходимому участку земли для жилого дома относится территория, на которой расположен прикрепленный к нему жилой дом, а также элементы благоустройства: игровые площадки, зоны отдыха, площадки для размещения мусорных контейнеров и автостоянки, необходимые жильцам.
"Если это связанный с домом участок в законных границах, за который жильцы платят арендную плату, без согласия жильцов землевладелец не может ни строить что-то, ни как-то ограничивать", - сообщил изданию представитель Рижской думы Мартиньш Вилемсонс.
В столичной думе также рассказали, что этот вопрос направят в Рижский департамент внешней среды и мобильности, который согласовал установку дорожных знаков. Если выяснится, что территория стоянки связана с домами, разрешение отзовут.
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