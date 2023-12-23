Фото ⟩ Украина и Россия впервые обменялись письмами и передачами для военнопленных

Лубинец сообщил, что передача посылок и писем от родственников военнопленных организована при участии координационного штаба Украины по вопросам обращения с военнопленными и Красного Креста, который помог централизованно приобрести для военных теплые вещи, обувь и предметы личной гигиены.

Штаб по вопросам обращения с военнопленными в пятницу объявили о возвращении при участии Красного Креста останков 66 погибших военнослужащих ВСУ.

Сторона РФ пока не сообщала о возвращении останков.

Также, по словам Лубинца, в Украину вернулись четыре ее гражданина. При этом не уточняется, идет ли речь о бойцах ВСУ или взятых в плен российскими военными мирных жителях. "В свою очередь, Украина посодействовала тому, чтобы в РФ выехали граждане для воссоединения семьи", - добавил Лубинец.

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