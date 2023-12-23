Чиновника Минобороны Украины подозревают в хищении при закупке боеприпасов

Сейчас юристы рассматривают способы расторжения заключенных договоров, которые приносят государству убытки, а также возврата денежных средств.

"Во время войны люди покупают боеприпасы по контракту. Они пытались приобрести их с 30-процентной наценкой. И, что немаловажно, это могло помешать контрактным поставкам. Они предложили производителю более дорогой контракт на те же боеприпасы с меньшим темпом производства", - заявил украинскому телевидению представитель Минобороны Илларион Павлюк.

По его словам, это важный случай, когда сработали антикоррупционные механизмы и на тех, кто заключил эту сделку, быстро надели наручники.

Генеральная прокуратура Украины опубликовала фото подозреваемого с "замыленным" лицом и изъятые вещественные доказательства. В ходе обыска в офисе и доме чиновника были изъяты документы, подтверждающие незаконную деятельность, о которой стало известно уже в пятницу, 22 декабря.

По информации, предоставленной Минобороны в Киеве, предпринимаются шаги по возврату в украинский бюджет 1,5 миллиарда украденных гривен. Расследование продолжается. В случае признания виновным чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Вечером в пятницу СМИ сообщили, что в Украине раскрыта мошенническая схема закупок артиллерийских снарядов. Служба безопасности Украины и Министерство обороны заявили, что с помощью этой сети было похищено почти 40 миллионов долларов. Схема была раскрыта на прошлой неделе, и проверка подтвердила незаконную деятельность.

В министерстве и других помещениях были проведены обыски. В текущем индексе восприятия коррупции Transparency International Украина занимает 116-е место среди 180 стран.

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