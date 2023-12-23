Аналитики: истребители F-16 могут попасть в Украину уже в течение ближайшей недели

Аналитики указывают, что, несмотря на то, что глава нидерландского правительства не раскрыл срок, до которого Украине будут переданы cамолеты, в эстонском стратегическом документе упомянут именно период до конца этого года

"Несмотря на то, что Рютте не подтвердил срок передачи F-16, в опубликованном недавно Министерством обороны Эстонии стратегическом документе указано, что Нидерланды, Дания, Норвегия и Бельгия уже обязались передасть Украине F-16 "до конца года (в 2023 году)", - говорится в сообщении.

В пятницу президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Нидерланды начали готовить первые 18 истребителей F-16 для передачи Украине. После разговора с Рютте 20 августа глава государства сообщил, что всего Украина получил 42 истребителя F-16

Несмотря на то, что эти самолеты могут прибыть уже в этом году, не все партнеры действовали столь быстро. Например, Бельгия планирует передать самолеты только в 2025 году.

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