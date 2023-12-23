Николай Харитонов выдвинут кандидатом в президенты России от КПРФ

Зюганов: Харитонов способствует прочным связям с Китаем и КНДР

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов подчеркнул, что его 75-летний соратник "блестяще знает страну". Харитонов "делает все для того, чтобы мы укрепляли связи и с Китаем, и с Вьетнамом, и с КНДР", добавил Зюганов.

Николай Харитонов уже участвовал в выборах главы государства в 2004 году. Тогда политик заручился поддержкой 13,69 процента проголосовавших. По мнению представителя КПРФ, обнародованные коммунистами в 2004 году "программные заявления о социальной справедливости не находят себе места в повседневной жизни граждан".

Три дня на выборы президента

Президентские выборы в России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Действующий глава государства Владимир Путин идет на выборы "самовыдвиженцем".

От Либерально-демократической партии России кандидатом на высший государственный пост выдвинут ее лидер Леонид Слуцкий. Кроме того, желание участвовать в выборах изъявили экс-депутат Госдумы Борис Надеждин и находящийся в СИЗО бывший военный лидер пророссийских сепаратистов в Донецке Игорь Стрелков (Гиркин).

Явлинский решил не участвовать в выборах