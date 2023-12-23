СМИ: 700 сотрудников Airbus Atlantic, предположительно, отравились рождественским угощением

Сотрудники предприятия страдали от рвоты и диареи. Что было в праздничном меню, неизвестно.

Само предприятие утверждает, что "примерно 100 человек заболели". В сообщении говорится, что предприятия сотрудничает с органами здравоохранения, чтобы установить причину болезни и обеспечить, чтобы такая ситуация не повторялась в будущем.

Начато расследование, чтобы выяснить причины массового отравление. Предприятие отказалось прокомментировать ВВС произошедшее.

В более широкой группе Airbus работают 134 000 человек по всему миру, она предоставляет продукцию и услуги для авиастроительной, вертолетной, оборонной, космической и охранной отраслей.

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