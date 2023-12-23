Сообщается о массированном ударе по Херсону; пострадали жилые кварталы и критическая инфраструктура

"Мощные взрывы прогремели в нескольких районах города. После этого возникло несколько пожаров", - сообщил Мрочко в Telegram.

По его словам, обстрел начался в 18:00 по местному времени (совпадает с латвийским).

По информации украинских СМИ, в результате обстрела пострадала критическая инфраструктура Херсона, произошел прорыв в газовых сетях и возник сильный пожар.

Под удар попала и одна из больниц города.

По информации Романа Мрочко, взрывы прогремели в нескольких районах города, после чего вспыхнули несколько пожаров.

О пострадавших пока информации нет.

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