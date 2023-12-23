Передача: В декабре "Новое Единство" пережило падение популярности

На второй позиции в рейтинге находится Союз зеленых и крестьян (СЗК), предпочтение которому отдают 7,8% опрошенных. Месяц назад СЗК поддерживали 8,1% респондентов. В свою очередь третье место в рейтинге занимает Национальное объединение, которое совсем немного отстает от СЗК с голосами 7,7% опрошенных.

Далее следуют "Латвия на первом месте" - 7,2%, "Прогрессивные" - 6,7%, "Стабильности!" - 5,8% и "Объединенный список" - 5,6%.

"Новое Единство" в декабре пережило самое большое в этом году падение. По пересчитанным данным, оценивая популярность среди обладающих правом голоса, которые в момент опроса определились, за кого голосовать, поддержка "Нового Единства" составляла 14,4%, тогда как в ноябре она была 19,1%.

В октябре "Новое Единство" вернулось на лидерские позиции, СЗК нарастил поддержку избирателей, а третий партнер по коалиции - "Прогрессивные" - пережили падение поддержки.

Значительная волна негатива к "Новому Единству" в последнее время связана с перелетами коммерческими рейсами бывшего премьера, а ныне министра иностранных дел Кришьяниса Кариньша.

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