Видео ⟩ В Ропажском крае из-за оттепели затопило дороги к населенным пунктам

Во время оттепели значительно поднялся уровень воды. Это сильно повлияло на жителей Ропажского края, так как затопило дороги к населенным пунктам. В данный момент уровень воды местами уже упал и до дома можно дойти с сухими ногами, однако в других местах дороги по-прежнему затоплены, проехать их можно только на внедорожнике. Отдельные жители могут попасть домой только на лодке. Некоторые даже интересовались возможностью. эвакуации, в свою очередь другим требовалось доставить товары первой необходимости.