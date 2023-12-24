Опасные условия на дорогах Латвии: LVC предупреждает

Из-за снега и гололеда утром в воскресенье, 24 декабря, движение по основным и региональным автодорогам страны затруднено, сообщили представители VSIA Latvijas valsts ceļi.
В компании заявляют, что заснеженные участки дороги очищают и посыпают противоскользящими материалами. В работах по содержанию дорог задействовано 116 единиц снегоуборочной техники VAS Latvijas autoceļu uzturētājs.
❄️🌧️Šorīt sniegs un apledojums daudzviet Latvijā apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem. Sniegotos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem, strādā 116 ziemas tehnikas vienības https://t.co/VLHGOwn8P8 pic.twitter.com/xnkstlMYZA— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) December 24, 2023
На главных автодорогах страны сложные условия движения на всем участке Таллиннского шоссе (А1), на участке Видземского шоссе (А2) от Риги до Лигатне и от поворота на Рауна до Виреши, на участке Валмиерского шоссе (А3) от Мурьяни до Браславского моста и от Стренчи до Валки, на всем протяжении Рижской объездной дороги (Балтезерс - Саулкалне) (А4), а также на всем протяжении Рижской объездной дороги (Саласпилс - Бабите) (А5).
Также на главных автодорогах страны сложные условия движения на Даугавпилсском шоссе (А6) на участке от Риги до Скривери и от Плявиняс до Патерниеки, на всем участке Бауского шоссе (А7), на всем участке на Елгавского шоссе (А8), на Лиепайском шоссе (А9) от Риги до перекрестка Апшупе и от Блидене до Лиепаи, на Вентспилсском шоссе (А10) от Риги до Кудры и от Стразде до Вентспилса, на всем участке автодороги Лиепая - Литовская граница (Руцава) (А11), на Резекненском шоссе (А12) от Екабпилса до Варакляни и от Столбовки до Терехово, на автодороге граница России (Гребнево) - Резекне - Даугавпилс - граница Литвы (Медуми) (А13) от Рушеницы до Мадуми, на всем протяжении Даугавпилсской объездной дороги (А14), а также на трассе Тинужи - Кокнесе (Р80) от Тинужи до поворота на Скривери.
Движение по региональным дорогам затруднено по всей Латвии, за исключением Айзкраукле и окрестностей Резекне, Цесиса и Валмиеры.
Массовые ограничения, введенные во время недавних дождей и оттепели, сохраняются на гравийных дорогах, в основном в Курземе и Земгале. Ограничения по весу транспортных средств введены на 80 участках гравийных дорог.
Водителям необходимо быть особенно внимательными при выборе скорости, соответствующей состоянию дорожного покрытия, и соблюдении безопасного расстояния до впереди идущих транспортных средств.
О сложных условиях движения или других наблюдениях, связанных с дорожным движением и дорожными условиями, жителей призывают сообщать Latvijas valsts ceļi, позвонив на круглосуточный бесплатный справочный телефон 800 055 55, а также через аккаунты предприятия в социальных сетях.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!