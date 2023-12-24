Опасные условия на дорогах Латвии: LVC предупреждает

На главных автодорогах страны сложные условия движения на всем участке Таллиннского шоссе (А1), на участке Видземского шоссе (А2) от Риги до Лигатне и от поворота на Рауна до Виреши, на участке Валмиерского шоссе (А3) от Мурьяни до Браславского моста и от Стренчи до Валки, на всем протяжении Рижской объездной дороги (Балтезерс - Саулкалне) (А4), а также на всем протяжении Рижской объездной дороги (Саласпилс - Бабите) (А5).

Также на главных автодорогах страны сложные условия движения на Даугавпилсском шоссе (А6) на участке от Риги до Скривери и от Плявиняс до Патерниеки, на всем участке Бауского шоссе (А7), на всем участке на Елгавского шоссе (А8), на Лиепайском шоссе (А9) от Риги до перекрестка Апшупе и от Блидене до Лиепаи, на Вентспилсском шоссе (А10) от Риги до Кудры и от Стразде до Вентспилса, на всем участке автодороги Лиепая - Литовская граница (Руцава) (А11), на Резекненском шоссе (А12) от Екабпилса до Варакляни и от Столбовки до Терехово, на автодороге граница России (Гребнево) - Резекне - Даугавпилс - граница Литвы (Медуми) (А13) от Рушеницы до Мадуми, на всем протяжении Даугавпилсской объездной дороги (А14), а также на трассе Тинужи - Кокнесе (Р80) от Тинужи до поворота на Скривери.