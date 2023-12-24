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Опасные условия на дорогах Латвии: LVC предупреждает

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Тающий снег на дороге. Иллюстративное фото
Тающий снег на дороге. Иллюстративное фото Фото: Paula Čurkste/LETA

Из-за снега и гололеда утром в воскресенье, 24 декабря, движение по основным и региональным автодорогам страны затруднено, сообщили представители VSIA Latvijas valsts ceļi.

В компании заявляют, что заснеженные участки дороги очищают и посыпают противоскользящими материалами. В работах по содержанию дорог задействовано 116 единиц снегоуборочной техники VAS Latvijas autoceļu uzturētājs. 

На главных автодорогах страны сложные условия движения на всем участке Таллиннского шоссе (А1), на участке Видземского шоссе (А2) от Риги до Лигатне и от поворота на Рауна до Виреши, на участке Валмиерского шоссе (А3) от Мурьяни до Браславского моста и от Стренчи до Валки, на всем протяжении Рижской объездной дороги (Балтезерс - Саулкалне) (А4), а также на всем протяжении Рижской объездной дороги (Саласпилс - Бабите) (А5).

Также на главных автодорогах страны сложные условия движения на Даугавпилсском шоссе (А6) на участке от Риги до Скривери и от Плявиняс до Патерниеки, на всем участке Бауского шоссе (А7), на всем участке на Елгавского шоссе (А8), на Лиепайском шоссе (А9) от Риги до перекрестка Апшупе и от Блидене до Лиепаи, на Вентспилсском шоссе (А10) от Риги до Кудры и от Стразде до Вентспилса, на всем участке автодороги Лиепая - Литовская граница (Руцава) (А11), на Резекненском шоссе (А12) от Екабпилса до Варакляни и от Столбовки до Терехово, на автодороге граница России (Гребнево) - Резекне - Даугавпилс - граница Литвы (Медуми) (А13) от Рушеницы до Мадуми, на всем протяжении Даугавпилсской объездной дороги (А14), а также на трассе Тинужи - Кокнесе (Р80) от Тинужи до поворота на Скривери.

Движение по региональным дорогам затруднено по всей Латвии, за исключением Айзкраукле и окрестностей Резекне, Цесиса и Валмиеры.

Массовые ограничения, введенные во время недавних дождей и оттепели, сохраняются на гравийных дорогах, в основном в Курземе и Земгале. Ограничения по весу транспортных средств введены на 80 участках гравийных дорог.

Водителям необходимо быть особенно внимательными при выборе скорости, соответствующей состоянию дорожного покрытия, и соблюдении безопасного расстояния до впереди идущих транспортных средств.

О сложных условиях движения или других наблюдениях, связанных с дорожным движением и дорожными условиями, жителей призывают сообщать Latvijas valsts ceļi, позвонив на круглосуточный бесплатный справочный телефон 800 055 55, а также через аккаунты предприятия в социальных сетях.

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