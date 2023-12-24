Видео ⟩ Несмотря на санкции, Ким Чен Ын приехал на новом Maybach

Люди были удивлены тем, что Ким Чен Ын приехал на мероприятие с пуленепробиваемым Mercedes-Benz Maybach S650 2019 года выпуска. Ранее такого лимузина в автопарке диктатора еще не было. Импорт предметов роскоши в Северную Корею затруднен, поскольку страна находится под санкциями ООН с 2006 года.

North Korea's Kim Jong-un bypassed sanctions and bought himself a Mercedes Maybach.



North Korean leader switched to a Mercedes-Maybach S650, released in 2019.



Since 2006, under UN sanctions, such goods have been prohibited from being exported to North Korea. pic.twitter.com/T6DfdOFVVz — Clash Report (@clashreport) December 11, 2023

Как Чен Ыну удалось обойти санкции, до конца не известно. Четыре года назад северокорейского лидера заметили в модифицированном Mercedes-Benz W221 Pullman, и именно тогда репортеры New York Times обнаружили "российские следы", намекая, что бронированные лимузины, возможно, прибыли в Пхеньян через порт Владивостока.

Внешний вид нового Maybach пока не стал объектом расследования. Судя по видео, в настоящее время в распоряжении Кима находится броневик с индексом "S 650" и броней уровня защиты VR10 - они были произведены лишь двумя годами позже (в 2019 и 2020 годах). Автомобиль имеет задний привод и двигатель V12 объемом 6,0 л. Похоже, Mercedes-Maybach станет основным служебным автомобилем северокорейского лидера.

Хотя Северная Корея уже давно находится под санкциями, контрабандой в страну занимаются не менее 90 стран, причем не всегда предметов роскоши. Так, в Северную Корею контрабандой ввозятся комплектующие для военной промышленности, всевозможные транспортные средства, сельскохозяйственная продукция и многое другое.

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