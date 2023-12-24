ISW: "сигналы" Путина о готовности заключить перемирие - блеф

Авторы ежедневной сводки ISW отмечают, что Кремль уже пытался ввести в заблуждение западных политиков и заставить их оказать давление на Украину, чтобы та вступила в переговоры с РФ прошлой зимой.

Власти РФ таким образом хотели перенаправить внимание Запада на гипотетические переговоры, вместо гарантий того, что Киев получит достаточно военной техники перед контрнаступлением, отмечает ISW.

Сейчас Москва использует закулисные каналы для достижения подобного эффекта на фоне дебатов среди стран Запад о дальнейшей военной помощи Украине.

Накануне The New York Times заявило, что Путин с начала осени "сигнализирует" западным чиновникам по каналам закулисной дипломатии, что готов к прекращению огня в Украине, куда Россия вторгнулась сначала в 2014-м, а уже полномасштабно - в феврале 2022 года.

По данным NYT, предложение Путина предполагает сохранение за Россией оккупированных территорий. Власти Украины не согласны пожертвовать территориями, поскольку считают, что российский диктатор может использовать перемирие для того, чтобы подготовиться к новому нападению.

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