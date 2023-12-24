США заняли континентальный шельф в Арктике, находящийся в зоне российских претензий

В то же время в комментарии агентству Госдепартамент заявил, что решение "затрагивает географию, а не ресурсы".

По словам Джеймса Краски, профессора Военно-морского колледжа США, континентальный шельф США содержит 50 твердых полезных ископаемых, включая литий и теллур, а также 16 редкоземельных элементов. Кроме того, по оценкам Геологической службы США,

за полярным кругом находится около 90 миллиардов баррелей неразведанной нефти и 43 триллиона кубометров газа.

Однако эти цифры включают только результаты исследований на суше, а потенциал моря еще не изучен.

Согласно международному праву, страны имеют экономические права на природные ресурсы на морском дне и под ним в зависимости от границ своего континентального шельфа. Решение о принадлежности территории принимает комиссия ООН. В Госдепартаменте отметили, что расширение соответствует Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, которую США так и не ратифицировали. Согласно этому документу, страны могут претендовать на участки морского дна на расстоянии до 370 километров от своих берегов.

Первый заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации РФ Владимир Джабаров заявил, что Россия также имеет право на эту зону и готова отстаивать свои интересы в вопросах территориальной принадлежности.

"Того, что они заявляют, недостаточно. Нам еще нужно развивать эти регионы. А без наличия ледоколов, которых у Америки практически нет, в арктических регионах делать нечего. У России точно такие же права, как и у американцев, если не больше", - сказал он.

В 2015 году Россия подала заявку на расширение своего континентального шельфа в Арктике на 1,2 миллиона км². Это территория в Северном Ледовитом океане, включающая хребет Ломоносова, котловину Подводников, поднятие Менделеева и южную оконечность хребта Гаккеля. В этой зоне может содержаться 5 миллиардов тонн углеводородов. Президент России Владимир Путин назвал освоение Арктики "неоспоримым приоритетом", учитывая "колоссальный экономический потенциал" региона.

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