В столице Сербии вновь протестуют против фальсификаций на выборах

Сотни протестующих попытались проникнуть в здание городской администрации, некоторые принялись бить стекла. Полиция применила слезоточивый газ с целью помешать демонстрантам. На момент публикации сведений о задержанных и пострадавших не поступало.

Победа правящего блока президента

Выборы в Сербии состоялись 17 декабря. Правящая правопопулистская Сербская прогрессивная партия (SNS) президента Вучича получила 46,72 процента голосов на выборах в Народную скупщину (однопалатный парламент), следует из предварительных официальных результатов. Оппозиционная группа "Сербия против насилия" набрала 23,56 процента.

На следующий день международная миссия наблюдателей, включающая представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, парламента ЕС и Европейского совета, сообщила о ряде нарушений на избирательных участках, в частности о случаях насилия, покупки голосов и вброса в урны поддельных бюллетеней. Вучич отвергает обвинения в фальсификации.

Вечером 18 декабря тысячи сторонников сербской оппозиции провели в Белграде акцию протеста против предполагаемых фальсификаций. Вице-президент социал-демократической Партии свободы и справедливости Мариника Тепич объявила бессрочную голодовку до отмены результатов выборов в Белграде.