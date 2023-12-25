"Один случай на миллион". Американка с двойной маткой родила двух детей за два дня

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Подобные случаи в мире крайне редки. В 2019 году врач из Бангладеш сообщил Би-би-си, что женщина родила близнецов почти через месяц после преждевременных родов ребенка из другой матки.

Три предыдущие беременности протекали у Хэтчер вполне нормально. В этот раз она считала, что беременна только одним ребенком — до тех пор, пока ультразвуковое обследование не показало, что во второй матке тоже развивается эмбрион.

«Мы просто не могли в это поверить», — вспоминает она.

Она продолжала документировать свою необычную беременность в инстаграме.

В больнице назвали течение беременности вполне обычным. Профессор Ричард Дэвис, принимавший роды, отметил, что каждый ребенок получил «дополнительное пространство для роста и развития».

По его словам, это произошло потому, что у каждого ребенка была своя матка — в отличие от обычной беременности двойней.

Стимуляция родов потребовалась Хэтчер на 39-й неделе. Роды проходили под постоянным наблюдением врачей, для этого понадобилось уделять матери и ее ребенку удвоенное внимание — и их принимали сразу две бригады акушеров.

Как сказала доктор Швета Патель из акушерско-гинекологического отделения больницы, это оказалось «самой нестандартной» стороной случая Хэтчер.