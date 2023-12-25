Лаурис Рейникс рассказал, как его семья празднует Рождество

Лаурис и его семья обычно проводят Рождество в его квартире в Пардаугаве. И одна из рождественских традиций – дарение подарков. Как объясняет музыкант, так принято в его семье.

"Раньше все покупали подарки абсолютно каждому, кто будет участвовать в рождественском вечере. Раньше все расходились по своим домам, основательно потраченные и с грудами подарков", - рассказывает Лаурис.

Поэтому последние несколько лет действуют по принципу лотереи. "То есть все тянут жребий, какого человека одарить", - рассказывает музыкант.

Подробности читайте в номере журнала Privātā Dzīve от 19 декабря!

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