Видео ⟩ Люди осуждают мужа, который 10 лет забывал дарить жене подарки на Рождество

На Рождество во многих домах принято вешать носки у камина, для того, чтобы наполнить их подарками. Мужчина проигнорировал эта традицию.
Семья мужчины, Джоша, разместила в TikTok видео с прошлого Рождества, где он запечатлел утро праздника со своей семьей.
На видео Джош ходит по комнате и показывает носки, наполненные подарками - даже у семейного пса есть свой носок с подарками.
Затем муж поворачивается и видит пустой носок, лежащий на диване.
"Чей это? Это лишнее?" - спрашивает он в камеру.
"Нет, это мое", - объясняет его жена Обри.
На вопрос мужа, почему там пусто, она говорит: "Не знаю. Санты у меня не было".
Видео, набравшее уже более 11 миллионов просмотров, жена подписала: "Ему понадобилось 10 лет, чтобы заметить, что мой носок все это время был пуст".
Она также отметила, что делать подарки жене - обязанность мужа.
@whataboutaub It took him 10 years to notice it’s been empty this whole time. @Josh Jones #marriedlife #marriage #husbandsoftiktok #fail #ohno #christmas #psa #pregnant ♬ Rockin' Around The Christmas Tree - Brenda Lee
Люди в комментариях тут же бросились резко осуждать Джоша и выражать соболезнования его жене, не скрывая своей грусти по поводу того, что женщина 10 лет была без подарков.
В свете резкого осуждения мужа Обри поделилась дополнительным видео, на котором она получает другие подарки от мужа.
"Все больше беспокоятся о моем муже, чем я. Приятно иметь подарки в носке, но меня это не смущало. Поэтому я тоже смеялася на видео. Это должно было стать тревожным звонком для других мужчин, которые, возможно, не осознают, что их жены без подарка. Мой муж забыл наполнить мне носок, но он определенно следит, чтобы я была любимой и особенной каждый день. Все могут успокоиться! В этом году он не забудет наполнить мой носок подарками", - сказала Обри.
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