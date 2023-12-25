Видео ⟩ Люди осуждают мужа, который 10 лет забывал дарить жене подарки на Рождество

"Все больше беспокоятся о моем муже, чем я. Приятно иметь подарки в носке, но меня это не смущало. Поэтому я тоже смеялася на видео. Это должно было стать тревожным звонком для других мужчин, которые, возможно, не осознают, что их жены без подарка. Мой муж забыл наполнить мне носок, но он определенно следит, чтобы я была любимой и особенной каждый день. Все могут успокоиться! В этом году он не забудет наполнить мой носок подарками", - сказала Обри.