Абу Мери: первые 100 дней - лишь "разогрев" перед изменениями в здравоохранении

Из дополнительного финансирования в 2024 году будет выделено 107,9 млн евро на улучшение доступа населения к амбулаторным услугам, развитие лабораторных исследований, поддержку семейных врачей и первичных медицинских услуг, улучшение доступа к лекарствам и внедрение новых лекарств, а также создание единой эффективной цифровой системы, в которой пациент и врач будут иметь доступ к данным, содержащим информацию о лечении пациента, назначенных лекарствах и лабораторных исследованиях в одном месте. Также будет выделено финансирование на развитие больничной сети, в том числе на создание методических центров для обеспечения единого подхода к лечению и качественного оказания услуг всем гражданам по всей стране.

Минздрав сообщает, что в настоящее время совместно с Латвийской ассоциацией акушерок ведется работа над пилотным проектом по организации домашних визитов акушерок к молодым родителям. Цель проекта - повысить потенциал и возможности акушерок, чтобы больше молодых родителей получали необходимую поддержку как во время ожидания ребенка, так и в первые дни и недели после его рождения.

Также был создан первый методический центр по психическому здоровью и разработаны критерии качества амбулаторных психиатрических услуг. Цель - обеспечить доступную и качественную психиатрическую помощь потенциальным пациентам. Кроме того, с 1 января 2024 года для населения будет организована горячая линия психиатров, а в Риге и Даугавпилсе начнется программа раннего вмешательства для взрослых с психическими расстройствами.

Также начата работа по совершенствованию правовой базы телемедицины, чтобы облегчить пациентам лечение, расширив их доступ к медицинской помощи и медицинской информации дистанционно, что сделает здравоохранение более доступным и эффективным.

Минздрав отмечает, что одним из важнейших факторов эффективности должна стать цифровая трансформация или модернизация процессов. Это будет достигнуто за счет разработки удобных, современных и совместимых платформ данных, содержащих сведения о здоровье пациента и процессе лечения.

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