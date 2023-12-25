Фото ⟩ На фронте, в церквях и селах: Украина впервые отмечает Рождество 25 декабря

Галерея: Украина впервые празднует Рождество 25 декабря

После повторного вторжения России Украина отказалась от празднования Рождества 7 января, как это делает Русская Православная Церковь, и перешла на празднование Рождества 25 декабря.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий закон в июле 2023 года. В нем говорится, что российская идеология уже давно навязана украинскому народу практически во всех сферах жизни, включая соблюдение юлианского календаря и празднование Рождества 7 января.

В опубликованном в воскресенье видеообращении Зеленский заявил, что общая молитва украинцев - "за нашу свободу, нашу победу, за нашу Украину".

"Сегодня важно не то, как мы украшаем наши дома, а то, как мы защищаем наш дом и очищаем его от мусора - изгоняем врага из нашего дома. Как мы радуемся, когда замечаем первую звезду на вечернем небе и не видим там вражеских ракет и Шахедов", - сказал он.