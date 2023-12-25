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Фото ⟩ На фронте, в церквях и селах: Украина впервые отмечает Рождество 25 декабря

rus.tvnet.lv
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Украина впервые отмечает Рождество 25 декабря
Украина впервые отмечает Рождество 25 декабря Фото: AP/Scanpix

В этом году Украина впервые празднует Рождество 25 декабря, тогда же, когда это делает большая часть остального христианского мира.

Галерея: Украина впервые празднует Рождество 25 декабря

После повторного вторжения России Украина отказалась от празднования Рождества 7 января, как это делает Русская Православная Церковь, и перешла на празднование Рождества 25 декабря.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий закон в июле 2023 года. В нем говорится, что российская идеология уже давно навязана украинскому народу практически во всех сферах жизни, включая соблюдение юлианского календаря и празднование Рождества 7 января.

В опубликованном в воскресенье видеообращении Зеленский заявил, что общая молитва украинцев - "за нашу свободу, нашу победу, за нашу Украину".

"Сегодня важно не то, как мы украшаем наши дома, а то, как мы защищаем наш дом и очищаем его от мусора - изгоняем врага из нашего дома. Как мы радуемся, когда замечаем первую звезду на вечернем небе и не видим там вражеских ракет и Шахедов", - сказал он.

"Мы считаем, что Рождество действительно нужно отмечать вместе со всем миром, далеко-далеко от Москвы", - рассказала агентству AFP одесситка Елена, которая вместе со многими другими присутствовала на Рождественском богослужении.

"Мы очень хотим отметить по-новому. Это праздник вместе со всей Украиной, с нашей независимой Украиной. Для нас это очень важно", - сказала женщина.

После аннексии Крыма Россией Украинская Православная Церковь официально отделилась от Русской Православной Церкви.

Вечером в воскресенье, 24 декабря, в Михайловском Златоверхом монастыре, главном соборе новой независимой Украинской Православной Церкви, верующие собрались на службу, которую возглавил митрополит церкви Епифаний.

Украинцы во всем мире поддерживают празднование Рождества 25 декабря. Украинская Греко-Католическая Церковь также приняла решение провести рождественские службы 25 декабря.

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