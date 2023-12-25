Фото ⟩ На фронте, в церквях и селах: Украина впервые отмечает Рождество 25 декабря

В этом году Украина впервые празднует Рождество 25 декабря, тогда же, когда это делает большая часть остального христианского мира.
После повторного вторжения России Украина отказалась от празднования Рождества 7 января, как это делает Русская Православная Церковь, и перешла на празднование Рождества 25 декабря.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий закон в июле 2023 года. В нем говорится, что российская идеология уже давно навязана украинскому народу практически во всех сферах жизни, включая соблюдение юлианского календаря и празднование Рождества 7 января.
В опубликованном в воскресенье видеообращении Зеленский заявил, что общая молитва украинцев - "за нашу свободу, нашу победу, за нашу Украину".
"Сегодня важно не то, как мы украшаем наши дома, а то, как мы защищаем наш дом и очищаем его от мусора - изгоняем врага из нашего дома. Как мы радуемся, когда замечаем первую звезду на вечернем небе и не видим там вражеских ракет и Шахедов", - сказал он.
"Мы считаем, что Рождество действительно нужно отмечать вместе со всем миром, далеко-далеко от Москвы", - рассказала агентству AFP одесситка Елена, которая вместе со многими другими присутствовала на Рождественском богослужении.
"Мы очень хотим отметить по-новому. Это праздник вместе со всей Украиной, с нашей независимой Украиной. Для нас это очень важно", - сказала женщина.
После аннексии Крыма Россией Украинская Православная Церковь официально отделилась от Русской Православной Церкви.
Вечером в воскресенье, 24 декабря, в Михайловском Златоверхом монастыре, главном соборе новой независимой Украинской Православной Церкви, верующие собрались на службу, которую возглавил митрополит церкви Епифаний.
Украинцы во всем мире поддерживают празднование Рождества 25 декабря. Украинская Греко-Католическая Церковь также приняла решение провести рождественские службы 25 декабря.
This seems to be the first Christmas that Ukraine truly celebrates in the new, western way, on December 24 and 25.— Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) December 24, 2023
I can see it in the streets of this country right now.
We are truly going West where we belong.
On this Christmas Eve, please remember that Ukraine is fighting… pic.twitter.com/8ptpXI3iXQ